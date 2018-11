Festa di cinquant'anni: canzoni ed eleganza al Circolo Posillipo

Sabato 3 Novembre 2018, 18:53

Aperitivo e cena in terrazza al chiaro di luna per i primi cinquant’anni di Ester Chica, responsabile opere pubbliche dell’Acen e protagonista per il suo importante traguardo di un’elegante serata ospitata dalle sale del Circolo Nautico Posillipo, dove insieme al compagno Bruno Carapella, presidente della Fondazione Eurosur, ha accolto gli amici più cari. Al suo fianco, del resto, non potevano mancare la mamma Milly Pati, le sorelle Francesca e Mariapaola con i rispettivi mariti Nico Martone e Mauro Brilli, il fratello Nicola con la moglie Giovanna Rossi e, naturalmente, la figlia Elena Daniele, che poco prima del tradizionale taglio della torta ha intonato per la madre la canzone «Fatti bella per te» di Paola Turci.Un momento come sempre emozionante, di cui Ester ha voluto rendere partecipi allora anche amici come l’assessore regionale Chiara Marciani con il marito Marco Monaco, il presidente Acen Federica Brancaccio, il responsabile centro studi Acen Gabriella Reale con il marito Francesco Verde, il presidente del Circolo Posillipo Vincenzo Semeraro, Sergio Zeuli e Pilar Tozzi, Eugenio Tremante e Caterina Detoraki, Piergiorgio De Geronimo e Maria Vittoria Stanziano, Roberto Lombardi e Paola De Ciucceis Lombardi, Francesca Gaudio e tanti altri tra cui Gino Razzano, Paola e Fiammetta Ievoli, Vincenzo Centofanti e Chiara Isastia Henriquez, Roberto Pellegrino e Maria De Feo, Carmine e Piergiorgio Carapella, Mariella Mucci, Luisa Mattera, Marialuisa, Carmen e Pellegrino Cavuoto, Sebastiano Di Maria e tanti altri che si sono trattenuti nei saloni rossoverdi fino a tarda sera per brindare ad un futuro radioso della festeggiata, ballando in allegria sulle note delle hit più allegre della stagione.