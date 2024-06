Tre giorni per riconquistarla, mostrare agli amici quanto sia bella e farsi perdonare di averla abbandonata 35 anni fa. Napoli, primo amore di Fabrizio Di Gianni, è stata la protagonista del fine settimana organizzato dal senior partner del prestigioso studio legale internazionale Van Bael&Bellis, nonché console onorario d’Italia a Lovanio, per i suoi sessant’anni.

Il primo amore non si scorda mai, e anche se Fabrizio vive a Bruxelles, Partenope è nel suo cuore. Rappresentanti del mondo legale, accademico, imprenditoriale e diplomatico si sono riuniti all’ombra del Vesuvio con un programma fittissimo.

Il programma



A partire dalla “welcome dinner” al Canottieri Savoia, in smoking per 150 “forestieri” che la sera dopo si sono ritrovati a Villa Doria D’Angri, dove hanno alzato i calici rappresentanti del mondo imprenditoriale come Antonio D’Amato con la moglie Marilù Faraone Mennella e Giovanni Ferrero con Paola, Michele Perrino e Sabrina, Massimo Grassi e Simona, il segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia con la moglie Nelly, il rappresentante UE presso l’Unione Africana Riccardo Mosca, l’ambasciatore UE in Rwanda Nicola Bellomo con la moglie Claudia, la neo ambasciatrice d’Italia a Monaco Manuela Ruosi, il direttore generale di Confindustria Raffaele Langella, i direttori della Commissione Europea Ugo Bassi, Valentina Superti e Guillame Loriot, il capo unità del Parlamento Europeo Cristina Castagnoli, i direttori degli uffici del Parlamento Europeo a Roma Carlo Corazza e a Milano Claudia Colla, il rappresentante della Commissione Europea in Italia Antonio Parenti, il segretario del corpo consolare di Napoli Mariano Bruno con Adele Pignata. Poi gli amici di scuola Giorgio Imparato, Leonardo Giangreco, Alfredo Romano, Teodoro Tagliaferri e Pietro De Biasi, oltre a Ferrante Di Somma, Gerardo Grasso, Dario Fiorito, e Fabrizio Di Luggo così come i professori Antonio Coviello, Giorgio Serino, Vincenzo e Loredana Bocchino, Massimo Triggiani, le care amiche Alessandra Bocchino, Margherita Morabito, Anna, Pina e Paola Florenzano.

La regia



A quest’ultima in particolare Fabrizio ha lasciato carta bianca nella regia dell’aspetto by night: venerdì sera il sax di Maurizio D’Ignazio e la musica dance della band di Gino Carannante con la voce femminile di Virginia Calamia, sabato la musica degli Starfunky e i dj set di Davide Bruno che hanno fatto ballare anche la sorella Antonietta con Alberto Carotenuto, i numerosi cugini delle famiglie Di Gianni, Coviello, Caruso, Razzino e Murolo e naturalmente i figli Michele e Giorgia che hanno ringraziato il padre per essere stato sempre così presente e volitivo.