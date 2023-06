Festa dell'indipendenza al consolato Usa

Una festa a stelle e strisce ma con tanto azzurro. La vittoria dello scudetto del Napoli ma anche il ricordo dell'anniversario della visita del presidente John Fitzgerald Kennedy in città (il 2 luglio 1963) e dello sbarco degli alleati in Sicilia (10 luglio 1943) e in Campania. Tra il passato che ha fatto la storia e il presente che si vive in città si articola il discorso della console generale degli Usa a Napoli Tracy E. Roberts-Pounds, in occasione della festa al consolato americano per il 247˚ Anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti d’America. Il brindisi sul palco con il vicesindaco Laura Lieto, l'assessore Valeria Fascione e il prefetto Claudio Palomba e poi il saluto alle autorità civili e militari presenti, ricordano i saldi rapporti di cooperazione e amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti. In questa che è la sua prima festa dell'indipendenza a Napoli dall'insediamento quasi un anno fa, la console Roberts-Pounds ha anche sottolineato il ruolo del Mezzogiorno che deve porsi come importante area di investimenti per le nuove generazioni.