Valeria Rinaldi Brindisi, sorrisi, entusiasmo alle stelle per il superparty della famiglia Giordano al White Pearl che si è tenuto sabato scorso. Con ospiti musicali d’eccezione:che per tutta l’estate saranno in giro con i loro tour e che hanno incantato con le loro performance canore. Le note dei loro successi hanno coinvolto e trascinato gli ospiti dell’evento fino a tarda notte, in un crescendo di emozioni e suoni. Le hit dei cantanti hanno tenuto compagnia alle centinaia di ospiti regalando momenti straordinari. L’evento è stato organizzato non solo per il lancio del nuovo profumatore d’ambiente Minerva Tobacco & Patchouli della lineama soprattutto per riunire dipendenti, fornitori e amici di questo azienda dopo la lunga pandemia che ha costretto a limitare le relazioni personali in un periodo complicato per tutti. La direzione artistica della serata-show è stata affidata a Mario Guida che ha messo in scena uno spettacolo di emozioni, colori e ovviamente flagranze e profumi. Ma anche una serata all’insegna del gusto, dei sapori e dalla qualità d’eccellenza del nostro territorio con gli angoli delle cucine organizzati da Punto Nave, Gino e Totò Sorbillo, Gasparino, Giggione Panini, La Baita Braceria, la Scimmietta ed Emanuele Frigenti.