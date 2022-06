Foto e vino sulla terrazza di Gnosis

Le fotografie di Federica Gioffredi per la mostra "In viaggio con me" e i vini Cantina di Solopaca e Di Majo Norante per un aperitivo targato Wine & the City. Arte e buon bere il tutto accompagnato dai prodotti da forno dell'Antico panificio Antonio Rescigno e dall'olio extravergine di oliva Garofalo nel cuore di Napoli.

Location d'eccezione la terrazza di Gnosis Progetti in via Medina, la società cooperativa presieduta da Francesco Felice Buonfantino che spesso organizza momenti culturali e artistici sempre di grande spessore.

Panorama mozzafiato sul golfo di Napoli e tanti ospiti per l'appuntamento promosso nell'ambito di Wine & the City, nato da un'idea di Donatella Bernabo' Silorata, che dal 2008 apre le porte di spazi privati, musei, boutique creando contaminazioni con il linguaggio del vino.

La mostra fotografica allestita negli spazi di Gnosis è il racconto del viaggio dell'autrice tra Napoli e le città più belle d'Europa con particolare attenzione a Parigi, alla Grecia, a Monaco e, in Campania, ad Amalfi e Caserta per citare qualche meta che ha catturato l'obiettivo di Federica Gioffredi.