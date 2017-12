Fotografia, musica e mondanità a San Lorenzo Maggiore per Parisi

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 11:39 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 11:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore affollato dai protagonisti della movida cittadina per la presentazione di «Suspension» ovvero il quinto appuntamento del calendario Fashion&Food, blog-magazine del fotografo napoletano Salvio Parisi che con 12 scatti racconta in sei bimestri l'alta moda non convenzionale ed il volto patinato di noti cuochi stellati.Un progetto 100% campano con eccellenze professionali, arte e artigianato, cultura e territorio, moda e sartorialità, enogastronomia e tavola 3.0 che ha attirato nel cuore del centro storico i protagonisti del lunario Marianna Vitale, Ciro Salvo, Sal De Riso, Pasquale Palamaro, Lino Scarallo e naturalmente Vittoria Schisano, che ha «interpretato» le pietanze del calendario con le creazioni del designer Angelo Mozzillo.Con loro, una folta schiera di amici tra cui Veronica Maya e Marco Moraci, Alessandra Rubinacci, Giancarlo, Antonella e Sandra Carriero, Simone Marigliano, Chicca Fusco, Carlo Guardascione, Roberta Costa Buccino, Giuseppe Acciaio, Luisa Mozzillo, Gianluigi e Gabriela Furnari, Sergio Colella, Rosaria Caiazzo, Daniele Gimmelli, Isapaola Telese, Mariano Bruno, Antonio Martiniello, Fabio Canino, Pina e Salvatore Capparelli, Luisa Matarese, Daniele Malafronte, Silvio e Rossella Uccello, Mariella Russo, Antonino Loli, Alessandra Libonati, Lola Vitelli, Rosy Broccio.