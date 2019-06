Francesco Paolo de Rosa e Zhanel, nozze da favola nel ​Complesso Monumentale Donnaregina

Martedì 11 Giugno 2019, 19:54

Un giovane napoletano torna a Napoli dopo 15 anni per coronare il suo sogno, Francesco Paolo de Rosa, sposare la sua splendida Zhanel di origine Kazaka nella sua amata terra. Francesco, 32 anni, già vicepresident in Morgan Stanley a Londra l’1 giugno accoglie a Napoli da tre continenti, Asia, Australia ed Europa e ben oltre 15 paesi 130 ospiti d’eccezione provenienti dal mondo dell’alta finanza e dell’imprenditoria internazionale e pochi ed intimi amici e parenti del papà Elio e della mamma Antonella.La cerimonia religiosa è stata celebrata nella Cappella più antica di Napoli, Santa Restituta, nella Cattedrale del Duomo di Napoli con la benedizione del Cardinale Crescenzo Sepe e gli auguri del primo cittadino di Napoli, Luigi de Magistris.L'ingresso della sposa è stato accompagnato dal suono di 4 archi e le voci di 3 tenori provenienti da Roma e diretti dal professor De Gregorio. Evento glamour per l eleganza e le plurinazionalità che ha attratto curiosi da ogni dove, tale da ingorgare via Duomo e attendere l’uscita degli ospiti. Durante il trasferimento a piedi dalla Chiesa verso il Complesso Monumentale Donnaregina per il ricevimento, gli ospiti con dress code black tie, hanno fatto il loro ingresso assistendo a una performance di dieci attori che hanno riprodotto e animato il vicolo con scene di vita popolare del 700 sotto una cascata di petali di fiori lanciati dagli abitanti.Il Complesso Monumentale Donnaregina ha fatto da cornice ad un allestimento regale, dove hanno trionfato I colori oro e rosa antico, velluti, pianoforte a coda, ampolle pendenti di cristallo con tlight e fiori tali da creare Un’atmosfera magica da mille e una notte. 2.500 peonie arricchite di piante rampicanti officinali su candelabri di un metro e mezzo d’ altezza hanno attravarsato tre tavoli imperiali a ferro di cavallo di oltre 40 metri. Un vero e proprio percorso sensorale per gli invitati che hanno potuto godere non solo i profumi, ma le pregiate porcellane, I finissimi cristalli ed ori, il gusto e la qualità della varietà dei cibi rigorosamente della terra Campana . L'originalità e la straordinarietà organizzativa, la musica dolce, soul, jazz, e violino sono stati il sale di un evento in stile Buckingham Palace. Gli ospiti hanno potuto apprezzare la straordinaria bellezza artistica e storica dei luoghi che hanno regalato a tutti un atmosfera regale. Un folto team di vigilanza ha curato la sicurezza delle pregiatissime sedi, una medievale e l’ altra barocca che rispettivamente hanno ospitato cocktail di benvenuto e cena di gala e un teem di hostess in abito lungo e paillettes oro hanno allietato la serata con la gestione di tutti gli appuntamenti pianificati che hanno creato effetti sorpresa continui, di grandi emozioni alternanza tra una sala e l’ altra, tali da far vivere una vera e propria fiaba. Curata l’assistenza linguistica per diversi speech dei familiari e degli amici degli sposi in quattro lingue: inglese, francese, russo e spagnolo. L'evento è stato brendizzato dal un logo con le iniziali degli sposi su programma della serata, menu, buste e gadget. Una meraviglia nelle meraviglie.Gli ospiti arrivati dall'estero per l’occasione hanno soggiornato a Napoli per tre giorni, hanno visitato i musei del nostro territorio e passeggiato per le vie dello shopping partenopeo apprezzando strabiliati le bellezze del territorio. Altri hanno approfittato per godere una settimana di vacanza nelle nostre splendide isole e altri che sono partiti sono andati via nostalgici, ringraziando di aver avuto la possibilità di conoscere e presto tornare in una delle città più belle e suggestive del mondo.