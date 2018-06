«Fuori di Festa», il compleanno in Costiera di Vittoria Aiello

Venerdì 8 Giugno 2018, 20:26 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2018 20:26

Voleva organizzare un party esuberante e goloso Vittoria Aiello: lei che tra le delizie della tavola ci è cresciuta e ci vive da anni che con Gennarino Esposito conduce la famosa Torre del Saracino a Marina di Vico Equense.Missione compiuta! Sì, perchè col fratello Francesco ha chiamato gli amici di una vita "professionale" e poche sere fa ha radunato sulle spettacolari terrazze vista golfo del Dreams Beach in costiera verso Castellammare un parterre gastronomico d'alto rango per festeggiare il suo compleanno e condividere una notte di musica, brindisi e selfie di gruppo. Complici il mare appena increspato da una brezza calda e inebriante, un cielo terso, le playlist disco gold di Enzo Izzo dj e il savoir faire di Alfredo Varone e Maria Oddone, che hanno coordinato l'evento, la notte s'è illuminata di stelle, soprattutto quelle dei tanti chef blasonati, ospiti e amici della festeggiata: Peppe Guida, Moreno Cedroni, Angelina D’Alessandro, Peppe Aversa, Lino Scarallo, Gianluca D’Agostino, Carmen Vecchione, Diego Vitagliano, Agostino Malapena e Pasqualino Rossi. E vari di loro si sono amenamente cimentati e alternati ai fornelli per allietare il convivio del party.Deus ex machina per ispirazione, ricerca e lista invitati il food advisor Guido Ferraro con la consorte Teresa Troncone, locandiera per passione e regina di "pasta&patate"!Balli coreografati, bollicine nobili e gin d'autore al freebar non stop fino alle candeline col più intonato coro di auguri: Emanuela Capuano, Maurizio Somma, Enzo D'Alessandro, Sara Kavcic, Pasquale Marzano, Daniele Briola, Alessia Pisapia, Giuseppe Parisi, Lello Cantone, Flavia Furios, Francesco Savoia e Stefano Giancotti.