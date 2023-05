Gala Party per Monopoly Capri a Villa Castiglione

Un Gala Party sul Monte Castiglione che inizierà al tramonto del 17 giugno per presentare ufficialmente il gioco dell’anno il Monopoly dedicato a Capri. Già iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sui nomi degli ospiti che prenderanno parte alla serata-evento, tra questi la lady dei cristalli preziosi, Fiona Swarovski, la star toscana, Martina Stella, volto famoso del piccolo e grande schermo dove è diventata ancora più nota dopo essere stata protagonista di fiction televisive di successo, ed anche nomi blasonati come le Principesse del Bahrein. E da Hong Kong arriverà per l’occasione anche il management della Multinazionale del gioco da tavolo Dimian. Tra i capresi alcuni imprenditori che hanno aderito alla realizzazione del Monopoly Capri, tra questi i rappresentanti della famiglia Iacono della Canzone del Mare e quelli della famiglia De Martino del ristorante Da Paolino a Palazzo a Mare. L’evento organizzato dal Project Manager di Monopoly Capri, Mario Maione Jr, apre il cartellone delle serate di festa estive sull’isola, di party, cene e gala su terrazzi panoramici e ville private.

Per il Gala party del Monopoly è già iniziata la caccia all’invito, la location “Villa Castiglione” unica e prestigiosa, farà da cornice all’evento al cui interno è previsto anche uno spazio per la beneficenza, occasione colta da Dimian che durante il party presenterà 10 nuove bambole limited edition dallo stile tutto caprese, occasione che ricalca l’iniziativa intrapresa lo scorso anno durante la stagione di celebrazioni per il lancio del Monopoly LL.

Saranno battuti all’asta i pezzi più ambiti, dove spiccano un’edizione limitata in tessuto ricamato da una rinomata sartoria napoletana, un’edizione realizzata in collaborazione con Swarovski tempestata di cristalli e una speciale copia autografata da un personaggio celebre della musica internazionale. Mario Maione Jr il Project Manager di Monopoly LL in conclusione dichiara. “Non abbiamo tralasciato alcun dettaglio ed intendiamo offrire una lussuosa esperienza a tutto tondo ai nostri ospiti, che hanno partecipato al primo Gala Party a Capri, con l’effige di brand tutti esclusivi capresi che hanno creduto nella nostra iniziativa che crea attraverso un semplice gioco che conta però circa un secolo di vita un viaggio e un percorso attraverso le bellezze dell’isola, i luoghi più particolari e le sue produzioni”.