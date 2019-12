Gigi e Ross al Castel dell’Ovo per il Decimafermata Christmas Party

Venerdì 13 dicembre alle ore 19 nella sala Italia del Castel dell’Ovo verranno celebrati i il 10 anni delle aziende Athena e Consuldream operanti in Italia e all’estero entrambi nel settore dei trasporti rispettivamente nella formazione, nella consulenza e nell’ingegneria della manutenzione.



Al party serale, animato dal duo Gigi e Ross, saranno ospiti manager, ingegneri e stakeholder del mondo dei trasporti, accompagnati da musica dal vivo, djset e performance di danza.



Non solo festeggiamenti ma anche l’occasione per annunciare l’inizio di un nuovo progetto sociale. Infatti, l’associazione “Officine della Speranza”, che promuove formazione professionale e insegnamento di mestieri per migliorare la vita di tutti coloro che vivono disagi, ha indicato 4 giovani che vivono condizioni di svantaggio ai quali Athena offrirà 4 corsi di manutenzione mentre Consuldream 4 esami consentendo loro di poter acquisire i certificati idonei per affacciarsi al mondo del lavoro.



Infine, la Eleor, azienda specializzata in manutenzione ferroviaria, garantirà ai giovani selezionati uno stage di 6 mesi permettendo loro non solo di acquisire esperienza sul campo, ma anche e soprattutto di entrare ufficialmente nel mondo del lavoro.

