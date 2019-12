Giocolorieri, palloncini e dj: parata di vip per il party

Ultimo aggiornamento: 18:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Palloni colorati, eleganti artisti di strada e bollicine: gli ingredienti perfetti per un party dedicato a chi è rimasto a Napoli ma non rinuncia alla sua meritata pausa nel segno del divertimento sano all night long con gli amici di sempre.Un format ben calibrato e di sicuro effetto quello proposto quest’anno all’HBToo da Nanni Resi con Paolo Arianetto, Ciro Vitiello e Guglielmo Adrasto, che sia per Natale che per San Silvestro hanno invitato i loro fedelissimi, più di cinquecento mondani provenienti da tutta la Campania e non solo, a brindare insieme ad un 2020 brillante e divertente come gli allestimenti proposti nel locale.Ad animare la serata, in entrambi i casi, sono stati chiamati due nomi molto noti agli habitué del nightclubbing cittadino: Aurelio Fierro Junior, che già per la prima tappa ha coinvolto tutti in cori e balli sulle note dei brani più amati della musica internazionale di tutti i tempi, ed il dj Marco Piccolo, a sua volta tra i più quotati del momento e tra i fondatori della Mec Academy, che per la prima serata ha diviso la console con Alessandro Marinacci.Con loro, per la prima tappa, un parterre trasversale e scanzonato di aficionados che dall’ora di cena fino alle prime luci dell’alba ha riso, scherzato e naturalmente ballato fino all’ultima canzone, contribuendo così alla riuscita del party. Tra questi, non potevano mancare Valentina Cipollaro, Verena Celardo, Fabiana Barbaro, Olivia Russo, Gianna e Marina Mazzarella, Toli Senese, Andrea Adamo, Nicky Monda, Marco Scherillo, Maria Caputo, Davide Esposito, Giuliana Gargano, Veronica Pinto, Mary De Pompeis, Antonio Chianese, Fabrizio e Corinne Chianese e tanti altri che si sono già dati appuntamento per stasera: stesso luogo, stessa energia.