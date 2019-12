Uniti nel Cuore, i giovani industriali tra arte e solidarietà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Settima edizione per Uniti nel Cuore, il gran gala di solidarietà di Natale promosso dai Giovani imprenditori di Unione industriali Napoli insieme ai gruppi Giovani delle altre associazioni di categoria e ordini professionali partenopei. Ad ospitarlo, quest’anno, una location quantomai speciale e simbolica come la nuova Stazione Metropolitana di Piscinola-Scampia, inaugurata appena pochi giorni prima: non solo un’opera di carattere trasportistico ma anche un intervento di rigenerazione urbana, grazie alla riqualificazione della piazza antistante ed ai murales dello street artist Jorit di fronte all’ingresso principale, oltre all’’allestimento artistico che riveste gli interni della stazione.Un nuovo spazio urbano condiviso in cui ha trovato posto un’operazione extra-museale promossa dalla Fondazione Plart su progetto degli architetti Gambardella-Ottieri nell'ambito della riqualificazione urbanistica attivata dalla Regione Campania attraverso EAV, che ha entusiasmato centinaia di amici invitati dai presidenti dei Giovani dell’Unione industriali Vittorio Ciotola, di Confapi Massimo Di Santis, dell’Acen Umberto Vitiello,dei Dottori commercialisti Ugdcec Maria Caputo, degli Avvocati Aiga Francesco Gargiulo con il consigliere Ilaria Imparato e dei Farmacisti Francesco Zaccariello nonché il consigliere delegato degli Ingegneri Vittorio Piccolo e Giovani Ludovico Capuano per i Notai.Un lavoro come sempre di squadra, che ha visto in prima fila Gianluigi Barbato con Carla Recupito, Marco Scherillo, Davide Esposito, Salvatore Marotta, Gianluca Galano ed Antonio Amato, supportati attivamente da Nanni Resi di Van Ideas che ha seguito tutti i dettagli dell’organizzazione, e che ha meritato il plauso anche del presidente dell’EAV Umberto De Gregorio, che ha messo a disposizione la sede, nonché di vari rappresentanti delle istituzioni che hanno preso parte all’evento tra cui anche il capo di gabinetto della Regione Campania Bruno Cesario, l’assessore comunale Alessandra Clemente, il presidente della BCC Amedeo Manzo, dell’Unione Industriali di Napoli Vito Grassi e della Municipalità Apostolos Paipais, il console Usa Mary Avery. Accolti dalla selezione musicale del dj Marco Piccolo, gli ospiti hanno così contribuito a sostenere l’Itis Galileo Ferraris, la Caritas e la Onlus Occurrentes, fondata da Papa Bergoglio, cui sarà devoluto il ricavato della serata condotta da Vito Paglia e Jolanda Derienzo. Tra questi, anche Maria Celeste Lauro, Giulio Natalizia, Chiara Di Gennaro, Andrea Ricciardiello, Gianluca Galano, Fabrizia Grassi, Gianna e Marina Mazzarella, Susanna Moccia, Alfonso Abbagnale, Domenico Perdono, Simona La Marca.