​Giovani penalisti in festa al Dejavu per il Chirstams in Law

Ben oltre 200 avvocati sono accorsi al tradizionale appuntamento in musica per la tradizionale festa degli auguri di Natale dell’Unione Giovani Penalisti di Napoli “Christmas in Law”, tenutosi domenica 22 dicembre al Dejavu di Pozzuoli.



Atmosfera rilassata lontano dalle aule di tribunale e, ovviamente, tanto divertimento per i numerosi partecipanti.



Ad accogliere gli invitati, l’avvocato Gennaro Demetrio Paipais, presidente dell’Unione Giovani Penalisti: desideriamo coniugare un focus sulla tutela della nostra professione e del cittadino con un brindisi prima della pausa natalizia seppur, dato il momento storico, non è il momento storico ideale per festeggiare.



Ad affiancare l’Unione Giovani Penalisti nella promozione dell’evento, gli imprenditori e avvocati Fabio Costigliola del Gruppo Lunare, Umberto Frattini, Mariarosaria Selvaggio.



Tra gli ospiti gli avvocati Alfredo Durante, Federica Valoroso, Mariarosaria Selvaggio, Vincenzo Perfetto, Marianna Cirillo,Vincenzo Massa, Fabrizio De Maio, Ciro Della Torre e Ilaria Mancini.