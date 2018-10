Grande party nel giardino, i colori dell'arcobaleno per i 18 anni di Beatrice de Divitiis

Venerdì 12 Ottobre 2018, 19:42

Tutti i colori dell’arcobaleno per il party in giardino di Beatrice de Divitiis, che insieme al fratello ed i genitori Nino e Roberta ha trasformato per una sera un’elegante villa privata di viale Virgilio nella location perfetta di una festa allegra e spensierata, in cui la neo maggiorenne ha brindato ai suoi primi diciott’anni con centinaia di amici accorsi per lei con mise vivaci e spiritose, come richiesto dal dress code.Ad accoglierli, insieme a Marco Baldassarre, i dj set di Peppe Blasio che ancora una volta ha fatto ballare fino a tarda notte i giovanissimi mondani, che ne hanno approfittato per regalarsi una volta di più una serata di divertimento sano in compagnia di Gabriella Berni Canani, Sergio Annecchino, Irene Ammendola, Pierpaolo Parrella, Giovanni de Bury, Flavia Carignani, Francesca Marra, Luca De Gennaro, Olga Minucci, Pierluigi Pone, Luigi d’Andria, Bianca ed Annamaria Visocchi, Augusto Credendino e tanti altri amici di Beatrice, che insieme a lei hanno atteso la mezzanotte per il taglio della torta.Tra questi, arrivati alla spicciolata sulla collina di Posillipo, anche tanti compagni di scuola e di movida, come pure Giorgio Pinelli, Bruno Nugnes, Margherita, Saverio e Lorenzo Pacetti, Maria Chiara Viti, Ludovica Migliaccio e tanti amici arrivati per lei da Milano.