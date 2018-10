Gremito vernissage per la «Klimt Experience»

Lunedì 22 Ottobre 2018, 09:27

Oltre trecento gli invitati alla Basilica dello Spirito Santo di via Toledo per il vernissage della mostra «Klimt Experience», che poche sere fa ha anticipato l’apertura ufficiale al pubblico.Una rappresentazione multimediale immersiva, interamente dedicata alla vita e le opere del padre fondatore della secessione viennese che coltivò il mito dell’opera d’arte totale, della democratizzazione del bello e della creatività.Un percorso esperienziale tra racconto emozionante dell’uomo/artista e la messa in scena digitale delle sue opere più celebri come Il Bacio, L’Albero della vita, Giuditta I o Danae.Virtuale e reale a confronto per suggellare un viaggio unico: un vero e proprio spettacolo di musica, immagini digitali, oggetti fisici e realtà virtuale che ha accolto il ricco parterre dell’evento.Tanti gli ospiti dal mondo del piccolo e grande schermo: Cristiana Dell’Anna, Benedetta Valanzano, Fabio Fulco, Pasquale Palma, Christian Giroso, Edoardo Scarpetta, Marco Messina hanno raggiunto i padroni di casa per inaugurare l’esposizione. Crossmedia Group, società produttrice della mostra, ha visto la presenza del responsabile dello sviluppo strategico, Roberto Fiorini, per Time4Fun, organizzatrice di Klimt Experience, il ceo Claudio Panadisi, per Medea Art, che organizza eventi all’interno della Basilica, Susi Stracchino.Sorpresa finale della preview, la possibilità di provare in anteprima l’esperienza di realtà virtuale, sempre dedicata alle opere di Klimt, che accompagna la mostra.