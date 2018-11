Hallooween night nel segno della moda a Chaia per Gioia Spaziani

Giovedì 8 Novembre 2018, 17:29

Via dei Mille come la Manhattan, almeno per una sera: quella di Halloween, naturalmente, che ha ispirato tanti a prendere spunto dalla popolare festa americana per invitare amici e clienti ad una serie di party «da paura» con il tipico «dolcetto o scherzetto».Tra questi, particolarmente riuscito quello di Blunauta, complice l’estro e l’allegria dell’imprenditrice Claudia Catapano che ancora una volta ha saputo trasformare la sua boutique in un accogliente salotto per i suoi amici. Aiutata dalle collaboratrici Martina Bonacci, Nunzia Giordano e Silvia Cinque, infatti, Claudia ha accolto i suoi invitati tra ragnatele e creature mostruose con tanto di ghigni sonori e make up da brivido firmati Ortensia Tropeano.Con lei, ancora una volta le organizzatrici dell’happening Mila Gambardella e Cristiana Giordano con Romolo Pizi e naturalmente una serie di ragni vibranti, tarantole, teschi e scheletri che hanno divertito, piuttosto che impaurito, l’attrice Gioia Spaziani, Anna Santangelo con la figlia Ludovica Rea, Lilian Berardinone, Antonello Malet, Olimpia Schisano, Roberta Costa Buccino Grimaldi, Giorgia May, Diego Cims, Paola Greco, Giovannella e Francesca Paone, Marco Scherillo, Sergio d’Abundo, Ilaria Mele, Iris Savastano, Anna Paola Palumbo, Flavia Palumbo, Giordana De Cesare, Ludovica Gagliardi, Valentina Visconti, Gloria D’Avino, Emanuela Spiezia, Agnese Scognamiglio, Federica Claar, Valeria Chianese, Roberta Mango, Luciana Fiorillo, Garbiella de Georgio, Gigliola Rocca, Paola De Simone, Marco Scherillo, Paolo Senese, Caterina Margarita, Daniela Tricarico, Annapaola Costabile, Fabrizia Cesario, Mario Palma.