Halloween al Joia, â€‹una storia di sangue al ritmo di Hip Hop & Reggaeton

Lunedì 29 Ottobre 2018, 20:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bonita, Los Muertos: una storia di sangue al ritmo di Hip Hop & Reggaeton, questo il titolo del party di Halloween che si terrà al Joia Club mercoledì 31 ottobre ore 23.Come da tradizione, anche quest’anno la festa di Halloween al Joia Club sarà uno degli eventi clou dell’autunno partenopeo.Il Joia, che ogni anno propone nuovi format e generi musicali per far divertire il pubblico della nightlife nel giorno dei morti, anche per questo Halloween propone al suo pubblico un evento per vivere in modo innovativo la festa delle streghe.All’interno della Main Room ci saranno: Christian Key, Mya, Vankey e Carleo, mentre nella Dark Room il pubblico troverà Giovanni Piscopo e Joseph RomanoIl party è in maschera sia per le donne che per gli uomini ed è prevista una cena spettacolo a partire dalle ore 21:30, ma su prenotazione visto il numero di posti limitati.Il Joia inaugura la sua undicesima stagione all’insegna della continuità e, allo stesso tempo, dell’innovazione: continuità negli elevati standard di servizio, che negli anni hanno posizionato il club come assoluto punto di riferimento per pubblico e addetti ai lavori.L’innovazione nel format artistico, nella programmazione e nei colori attraverso una ricerca costante e una continua voglia di migliorarsi è la mission del club.Perché l’obiettivo è stare al passo con una clientela sempre più esigente e preparata, che sceglie con cura dove trascorrere il proprio tempo libero.Quando: Mercoledì 31 Ottobre ore 23Dove: JOIA - Corso europa, 45 Sant'Antimo, Napoli