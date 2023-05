Happy Birthday to Mimì: tutto pronto per la superfesta di Monda

Tema pop art, attese 300 persone con molti Vip dall’Italia, dalla Svizzera, dalla Francia: è tutto pronto per la festa dei 60-1 di Mimì Monda. Con la parola chiave: perturbare.

Perturbare l’osservatore, perturbare il mondo, perturbare l’arte con una mostra collettiva che diventa alveo da cui straripano una moltitudine di personalità artistiche dalla conformazione sregolata, indisciplinata, scorretta, maleducata. Queste figure sono chiamate a collaborare per poter stravolgere una location, estranea dalle loro comfort zone, al fine di tentare di oltrepassare la segmentazione della società ritrovando, nella stessa frammentazione, un’opportunità di connessione e/o creazione. Il minimo comun denominatore di tutti gli artisti coinvolti in questa mostra è infondere nuova vita, creare, rigenerare.

L'attesa è per domani in un ambiente straordinario con un allestimento tutto da scoprire in una mostra sotto la direzione artistica di Malacrianza e Gianlorenzo Troiano.

Non poteva mancare l'omaggio alla scudetto del Napoli e a Maradona con la presentazione della stampa dell'artista Santo Diego.

Non manca la musica con tre dj che si avvicenderanno alla consoll: marc’Antonio, Marinacci, e Marco PiccoloI