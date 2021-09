Hub diventa «Intrattenoteca»: lo spazio cambia volto per la nuova stagione nel Napoletano

Hub, lo spazio di riferimento per gli eventi di qualità della provincia di Napoli e Caserta cambia volto e propone una nuova visione dell’intrattenimento al suo pubblico per la stagione 2021/2022.

Lo spazio che per anni ha permesso ad una nutrita schiera di affezionati di connettere le emozioni interagendo in modo innovativo, amplia la propria offerta inserendo nuovi elementi e presentandosi come un vero e proprio “eventificio”.

Hub è pronto a trasformarsi in una “intrattenoteca” composta da vari spazi, ognuno dedicato ad un singolo format: food and drink, eventi privati, cene spettacolo, contest per artisti, performance di stand up comedians, showcase, reading, cineforum tematici, varie tipologie di work shop, spazio Gaming e VR e anche location per esposizioni e sfilate di moda.

Lo spazio sarà a disposizione anche di professionisti della formazione, influencer e titolari di azienda interessati a convention e incontri pubblici.

Una nuova visione che punta a impreziosire Hub e a renderlo un luogo capace di soddisfare più esigenze, puntando sempre su innovazione, qualità e “la vera connessione” tra le persone che animano gli appuntamenti proposti.

La new vision garantirà ancora al pubblico abituale dello spazio, abituato a serate uniche nel panorama della night life, party di estremo livello, impreziositi da musica di tendenza, ma organizzati in assoluta sicurezza e rispetto delle regole imposte dal Governo.

Abbiamo deciso di dare indizi sulla nostra nuova “anima” per far comprendere al nostro pubblico che qualcosa è cambiato!

La pandemia e la crisi che ha portato ci ha dato tempo e modo per vedere dietro le difficoltà nuove opportunità, elemento che ci ha dato la forza giusta per rinascere più forti e propositivi di prima. Questo è solo l’inizio! Questa nuova avventura aspetta solo di essere vissuta…”- questo il pensiero dei titolari dello spazio, aperto all’ennesima rivoluzione artistico-culturale.

HUB - via Appia, Sant'Antimo (Na)

FB: https://www.facebook.com/hub.music.events/

IG: https://www.instagram.com/hubmusicevents/?hl=it