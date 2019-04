I 40 anni di Letizia diva del burlesque

Lunedì 8 Aprile 2019, 10:08

Ballerina dal fisico sensuale, opinionista dal temperamento esuberante, protagonista della dodicesima edizione del Grande Fratello. Claudia Letizia, classe 1979 sotto il segno dell'ariete, ha saputo conquistare l'affetto del grande pubblico, certo, ma anche di numerosi amici del mondo dello spettacolo e non solo che l'altra sera l'hanno raggiunta con entusiasmo per brindare ad uno dei traguardi più importanti per una donna, anche se questa donna è per tutti, ormai, «la regina del Burlesque». L'ingresso negli Anta, il fatidico giro dei boa che segna l'ingresso nei quarant'anni, andava festeggiato. E come era lecito aspettarsi Claudia ha scelto di farlo da gran diva, con un party a Villa Domi che l'ha vista protagonista indiscussa non solo in quanto festeggiata ma anche e soprattutto per la sua innata verve ed il suo buonumore contagioso. Accompagnata come sempre dal marito Antonio Testa, vestito per l'occasione da Enrico Manzo, l'artista originaria di Pompei ha accolto allora i suoi invitati con un succinto abito viola disegnato per lei dall'amico stilista Giorgio Chiapparelli, che ha immaginato per il suo happening una mise con top trasparente cosparso di paillettes e pantalone in raso con un'ampia ruota dello stesso tessuto molto di tendenza, e che coniugava quindi la praticità del pantalone all'indubbia glamourness della gonna ampia.Ma poteva la regina del burlesque accontentarsi di un solo cambio? Certo che no. Ed eccola, infatti, più che raggiante che mai nel suo secondo abito, una mise a sirena (con una scollatura di tutto rispetto) stavolta color oro, con cui Claudia si è presentata ai suoi ospiti per celebrare l'immancabile rito del taglio della torta gigante, che riportava ai lati le immagini delle tappe più importanti della sua carriera artistica. Uno show in piena regola insomma in cui la bella soubrette ha voluto al suo fianco i professionisti che sempre la seguono dal truccatore all'hair stylist che per lei ha realizzato un'acconciatura morbida e naturale ma pur sempre elegante. Non poteva mancare quindi il padrone di casa, Domenico Contessa, che ha seguito ogni dettaglio della serata insieme a tutto il suo staff a cominciare dall'allestimento, nella piazzetta all'ingresso della dimora storica del Vomero, di vari corner dedicati a sfogliatelle, pizze fritte e birra artigianale per continuare poi con il posizionamento lungo tutto il percorso di vari backdrop con le immagini della festeggiata che hanno fatto da sfondo ai selfie ed alle foto ricordo di Claudia ed i suoi numerosi amici.Tra questi, non potevano mancare all'appello Alessandro Cecchi Paone, Francesco Albanese, Enzo Fischetti, Eleonora Sergio, Cristiano Celeste, Stefano Piccirillo e Alfio Battaglia, Maurek Poggiante, Alex Cerrato e tanti altri come Salvatore Sciamano, Leo Elefante, Raffaele Caldarelli, Giovanni Falco, Felice De Magistris, Rosario Russo, Lello Iavazzo, il Cavaliere Trinchillo, Barbara Sagiomo, Salvatore Staiano, Antonio Ferrieri, Gennaro Arienzo, Angelo Gotti, Antonio Setaro, Antonio Pirozzi detto «il rosso» e tanti altri che si sono quindi fermati con lei fino a notte inoltrata per brindare insieme ad un nuovo ciclo di vita che, c'è da scommetterci, riserverà ancora tante sorprese.