I cento anni di MD, gala al San Carlo

Giovedì 19 Settembre 2019, 22:45 - Ultimo aggiornamento: 19-09-2019 22:59

Un secolo di commercio in Italia: è uno spettacolo fuori cartellone quello andato in scena ieri sul palco del Teatro San Carlo di Napoli, dove Mister MD Patrizio Podini ha rievocato davanti ad una folta platea di imprenditori, istituzioni campane, manager e dipendenti i primi cento anni di storia familiare, che coincidono appunto con 100 anni di storia d’Italia. Un evento-spettacolo originale, con cui il Podini ha voluto ripercorrere le tappe che hanno segnato la crescita della famiglia, che appunto un secolo fa fondava la sua prima impresa distributiva pochi mesi dopo aver brindato ai venticinque anni di MD.Raccontati in chiave teatrale secondo diversi generi, dalla scrittura alla musica, dalla recitazione al ballo, gli anni d’oro dei Podini si sono così intrecciati con un secolo di distribuzione moderna in Italia, a partire dalla prima impresa di produzione e commercio di formaggi e latticini, la Oreste Podini & Co., fondata nel 1919.Tanti allora gli ospiti e gli artisti che hanno voluto prendere parte alla grande festa di MD curata dalla direttrice marketing Anna Campanile: oltre ad Antonella Clerici, testimonial dell’azienda dal 2017, anche Emanuela Rossi, storica voce del nostro cinema che ha dato vita al racconto dell’evoluzione della figura e del ruolo femminile nel nostro Paese attraverso emozionanti monologhi, per continuare poi con Simona Molinari, tra le vocalist più interessanti del panorama nazionale, compositrice ed interprete di musica jazz e swing nonché Tito Stagno, cui si deve la diretta in occasione dello sbarco dell’uomo sulla luna il 20 luglio del 1969, di cui quest’anno ricorre il cinquantenario: quasi uno spartiacque del secolo raccontato al San Carlo.Al fianco del Cavaliere non potevano mancare poi i figli Maria Luisa e Marco Podini ed i nipoti Margherita, Massimo, Marianna e Matteo De Rivo, Tommaso, Alice Nya e Manu Sol Podini, ultima generazione di una famiglia di successo che ha brindato infine con tutti i suoi ospiti nel foyer del Massimo napoletano, dove i Podini ha accolto tutti con un dinner gala elegante e brioso dopo aver ricordato, naturalmente, le linee strategiche future dell’azienda che puntano sempre più alla Responsabilità Sociale d’impresa: codice etico, eco-sostenibilità e solidarietà.