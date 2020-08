Ultimo aggiornamento: 16:05

Un saluto all’estate nel segno della professione per i commercialisti di Napoli, che prima della pausa di agosto si sono dati appuntamento nel nuovo locale cult di Chiaia, il Magnolia, per un aperitivo dal sapore finalmente rilassato ma pur sempre foriero di spunti e suggerimenti in vista della ripresa., Carlo Fiorentino, Mario Michelino, Carmen Padula e Liliana Speranza, che hanno dato il benvenuto ai loro amici e colleghi, rigorosamente selezionati causa normativa anti Covid, nello spazio all’aperto del locale.quindi ma anche di programmi per il futuro della professione, trattamento pensionistico, fondi per l’assistenza, servizi aggiuntivi per la prevenzione, incompatibilità e tanto altro, con la partecipazione di tanti volti noti dell’economia cittadina tra cui il presidente dell’ordine partenopeo Vincenzo Moretta, dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti nazionale Matteo De Lise, di Sviluppo Campania Mario Mustilli e della Banca del Mediterraneo Gennaro Fusco nonché l’Ad di Pianoforte Holding Carlo Palmieri, il partner di PWC Pierluigi Vitelli, Francesca Giglio, Roberto Galloro, Gianna e Marina Mazzarella, Stefano Romano, Dario Sacco, Vittorio Carlomagno.