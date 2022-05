Imprenditoria femminile: Federica e Mary Barra festeggiano 7 anni del progetto “Your Mood”

Dalla città di Salerno ai palcoscenici più importanti dello star system nazionale. Questo il percorso fatto da Federica Berra e Mary Barra, le due colonne su cui regge tutto il progetto “Your Mood”.

Un progetto che giovedì 26 maggio compirà i suoi primi 7 anni di attività, e per questa occasione si terrà un party esclusivo presso Palazzo Dama al Pacifico ristorante di Roma, sul Lungotevere Arnaldo da Brescia.

Un dinner party elegante e raffinato così come lo è il progetto Your Mood. Non è un caso che Federica e Mary si occupino da anni del management digital in esclusiva di talent come Cristiano Caccamo, Rocio Morales, Francesco Arca, Gianmarco Saurino, Pierpaolo Spollon, Arianna Montefiori, Ivana Lotito, Laura Adriani, Rosa Diletta Rossi, Vittorio Magazzù, Emanuela Rei, Giorgia Gianetiempo, Luca Turco, Martina Chiella e Camilla Sentuti.

Oltre a collaborare anche con altri volti noti del mondo dello spettacolo, del cinema e della TV, il progetto di Federica e Mary si occupa anche di digital strategy e digital campaigns. Grazie al network Your Mood, composto da influencer del mondo della moda e del lifestyle, vengono offerte soluzioni di digital marketing efficaci ed efficienti per aumentare la notorietà di un brand ed il suo posizionamento non solo sul web, come ad esempio produzioni di format e web-series, spot pubblicitari per televisione e web e videoclip musicali.

Un progetto articolato e consolidatosi nel tempo grazie all’intuizione di due giovani donne del sud. Due personalità diverse per attitudine ed inclinazioni ma che insieme, animate dalla stessa passione e dalla determinazione, portano avanti da 7 anni una realtà solida ed affermata come “Your Mood”, una vera e propria talent boutique. Boutique proprio nell’accezione letterale del termine come realtà ricercata e raffinata.

Federica Berra, laureata in Scienze della Comunicazione, adora tutto ciò che è fashion, il mondo degli eventi e le pubbliche relazioni. E grazie ad anni di esperienza nel settore e alle sue innate doti di affabilità e perspicacia, contribuisce ogni giorno al successo di Your Mood, curandone le relazioni commerciali. In qualità di talent manager, riesce a costruire con i talent un rapporto professionale ma soprattutto umano fatto di stima e rispetto reciproco, fondamenti per la buona riuscita di qualsiasi progetto.

Mary Barra, invece, è laureata alla Sapienza di Roma in Lettere e Filosofia, indirizzo Forme e Tecniche dello Spettacolo e specializzata poi nel management degli eventi. Negli anni passati ha collaborato sin da giovanissima con importanti manifestazioni internazionali quali il Giffoni Film Festival ed il Roma Fiction Fest. Curatrice della scrittura di progetti, di cui supervisiona la produzione, Mary gestisce anche tutte le relazioni gestionali e amministrative sia per i clienti che per i talent.

Al loro fianco, infatti, ci sono le account Anna Chiara Mazzeo e Paola Berra, la creative director Federica Zacchia, e Maurizio Vessa concentrato sugli International Affairs.

«Crediamo fortemente nel concetto di squadra e di team» affermano Mary e Federica «Per questo siamo riuscite a creare un gruppo coeso, propositivo e sempre pronto ad affrontare nuove sfide».

Un solido gruppo composto da account, responsabile relazioni internazionali e un comparto creativo e di produzione, che comprende anche figure professionali quali videomaker, fotografo, grafico e regista, che permette materialmente di fornire un progetto digital, da quello più basic al più complesso “chiavi in mano”: idea, realizzazione e condivisione sociale.