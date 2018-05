Installazioni, moda e cin cin al PAN per i 25 anni di attività di Blunauta

Domenica 20 Maggio 2018, 21:37 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2018 21:37

I 25 anni di Blunauta sono stati celebrati ieri in una dimensione colorata, allegra e dinamica da una miriade di amici, clienti, cittadini di Chiaia che ieri si sono presentati al Pan, il Palazzo delle Arti di Napoli di via dei Mille, dando vita ad un evento senza precedenti. Nemmeno il calo delle temperature e nuvole minacciose all’orizzonte sono riusciti a fermare la macchina Blunauta che ieri ha messo in moto uno show realizzato con meravigliose coreografie tra arte e moda, musica, fiori e sapori orchestrate da Claudia Catapano.Ad accogliere gli ospiti delimitando il perimetro della festa, una forte impronta di colore e di profumi provenienti dalle piante fiorite poste all’esterno del museo che hanno introdotto a quello che è stato a tutti gli effetti un fashion mob: modelle in outfit Blunauta hanno posato sulle maestose scale del Pan per poi confondersi tra la folla e lasciarsi ammirare in movimento tra coreografie a ritmo di musica della dj Jessica Ferrara anche lei in abito Blunauta.Sete stampate, giacche grinkly, abiti fantasia, pantaloni a pinocchietto, casacche, kimono, colori, colori e colori!A far risaltare la femminilità e la bellezza, il face painting di grande impatto artistico che porta la firma della make up artist Ortensia Tropeano e del suo team.Ospiti dell’evento, anche le amiche attrici Marina Tagliaferri e Miriam Candurro in abiti Blunauta accolte da Mila Gambardella e Cristiana Giordano che hanno curato l’organizzazione e ufficio stampa dell’evento. All’imbrunire, prima di congedarsi, ripensando ai meravigliosi anni trascorsi con Blunauta nel segno dello stile sono stati fatti volare in cielo tanti palloncini colorati, uno per ogni desiderio, con l’augurio di ritrovarci a festeggiare tutti insieme e anche di più i prossimi 25 anni con Blunauta e Claudia Catapano con tutto il suo staff.Fil rouge della serata è la leggerezza, il femminile nelle sue infinite declinazioni, tra rimandi ed evocazioni, arte e moda, musica, fiori e sapori e voli di palloncini a ricordare la storia di Blunauta e dei suoi primi venticinque anni orgogliosamente a Napoli.