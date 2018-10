«Itaca», fiori e solidarietà a Villa Pignatelli

Lunedì 8 Ottobre 2018, 21:50

Una serata elegante tra musica dal vivo e selezione per i sostenitori del Progetto Itaca Napoli Onlus, che si sono incontrati nella magica location di Villa Pignatelli per rispondere con amore e partecipazione ad un appello che veniva dal cuore dei volontari che si occupano con passione alle attività di riabilitazione e supporto di ragazzo affetti da disturbi della salute mentale, nonché delle loro famiglie.Accolti dal presidente dell’associazione Fabio Pignatelli della Leonessa insieme alla sua vice Mariella Mucci, gli ospiti dell’iniziativa di beneficenza hanno potuto infatti ammirare la performance della ballerina Claudia Sales, che ha ballato sulla musica del Cigno Nero quale simbolo della dialettica degli opposti, per poi seguire le videointerviste di persone vicine all'associazione come Salvatore Naldi e l'artista Sergio Fermariello, che ha condotto un laboratorio per tutto l'inverno scorso riuscendo infine ad instaurare con i giovani un rapporto di vera amicizia.Emozione ed informazione, insomma, ma anche divertimento con la lotteria di premi messi in palio da De Simone, Fornasetti Esprit Nouveau ed Asad Ventrella, mentre la vice Miss Italia Fiorenza D'Antonio passeggiava tra gli invitati insieme ad altri ragazzi indossando composizioni di fiori create ad hoc da Pensiero Verde riuscendo inevitabilmente ad attirare lo sguardo delle centinaia di amici accorsi.Tra questi, anche Anna Eminente e Rossana Anaclerio, padrone di casa, Francesco e Maria De Giovanni, Marco Baldassarre, Mario Rusciano, Piera Leonetti, Mario e Francesca Mattioli, Alessandra Bocchino, Peppe e Fabrizia Cinalli, Mimmo Tuccillo e Rosita Puca, Serenella e Francesca Pacifico, Michele Valiante ed Ornella Iannone, Niccolò e Doriana D'Andria, Nicola e Marina de Rosa, Mimmo ed Esmeralda Ambrosino, Claudia Pappalardo, Piera Ricciardelli, Stefania De Martino, Paola Milone e tantissimi altri.