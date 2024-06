Jacquemus, party all’Anema e Core dopo la sfilata: Ghali, Elodie e Tony Effe tra i super ospiti

Dopo la sfilata-evento per celebrare i primi quindici anni del suo brand a Capri, lo stilista francese Simon Porte Jacquemus ha scelto la Taverna Anema e Core per il suo after-party: Elodie, Ghali, Tony Effe, Aron Piper, Imaan Hammam e Anok Yai tra gli invitati vip.

Una serata colma di star, tra icone della music pop, rapper, e super modelle di fama internazionale, accompagnate dalle note lievi di Gianluigi Lembo e la sua band.

Jacquemus, per la sua la speciale défilé, ha scelto la cornice dell’iconica cornice di Villa Malaparte, già utilizzata come location da brand di lusso come Louis Vuitton e Yves Saint Laurent negli anni passati. A Capri, lo stilista ha presentato la sua nuova collezione intitolata “La Casa” ed ha aperto una boutique nella sfarzosa via Camerelle 61A.