Jazz & delizie: compleanno sotto le stelle.

Martedì 17 Settembre 2019, 14:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come se l'estate non volgesse affatto al termine, le squisite temperature di questo settembre invogliano alle serate all'aperto, ai party sotto le stelle e ai weekend di sole e mare.Lo sa con certezza Alessandra Calabrese, consulente finanziaria di giorno e appassionata sommelier nel tempo libero, che si è per questo regalata un compleanno assai speciale, organizzando poche sere fa un elegante happening di musica e convivio al chiaro di luna dalla splendida terrazza panoramica della sua casa a Lucrino.Un trio jazz dal vivo e la vista sul golfo puteolano, una salotto in giardino tra verde, fiori e il cielo stellato, una preziosa selezione di vini e il più creativo dei cuochi flegrei: ma sopra tutto i migliori amici di sempre, radunati una sera di fine stagione per la gioia di occhi, orecchie e palato. «I'm not the only one» di Sam Smith, «Hey Jude» dei Beatles o «Dubbi non ho» del grande Pino dalla voce suadente di Valentina Ranalli col contrabasso di Aldo Capasso e la chitarra di Francesco Fabiani, mentre si degustavano le prelibatezze stellate di chef Angelo Carannante con l'attenta regia di Roberto Laringe, consorte della festeggiata.Foto panoramica con tutte le amiche e poi un coro di auguri, intonati da tutti: Stefania e Barbara Ursumando, Gino Esposito, Antonella Cosentino, Gianni e Alessandro Laringe, Marco e Lucia Damonte, Rosita e Pasquale Militare, Antimo Civero, Chiara Sirpettino, Amilcare e Daniela Lobina, Giovanna e Roberto Pennisi, Silvia Urso e tanti altri ancora.