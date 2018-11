Venerdì 2 Novembre 2018, 13:51

Mille persone per un compleanno davvero speciale: un fiume di amici ed amiche hanno affollato il Teatro di Edenlandia per la festa di Lorenzo Crea ed il figlio Graziella Pagano, più volte parlamentare nazionale ed europea.I 32 anni del primo hanno rappresentato infatti un piacevole pretesto per chiamare a raccolta tutti coloro che in questo momento particolare della vita di entrambi i festeggiati non hanno mai fatto mancare il proprio personale e sincero sostegno, come hanno sottolineato i diretti interessati: una serata all'insegna della amicizia e della condivisione, come hanno detto sul palco Graziella e Lorenzo, per costruire una comunità basata sull'affetto e sulla partecipazione.Ma come ogni festa che si rispetti non poteva mancare la musica affidata per l'occasione a un parterre di ospiti che hanno fatto scatenare in pista le centinaia di ospiti fino a tarda notte.Erminio Sinni ha emozionato come sempre con i suoi cavalli di battaglia al pianobar, Enzo Savarese con il suo sax coinvolgente, la giovanissima Federica Raimo con la sua voce potente ha fatto impazzire i presenti insieme al bravo Alessandro de Angelis che da tempo si esibisce nei migliori club di Roma e dintorni.Per gli amanti della disco music, del resto, Daniele Tozzi non ha tradito le attese: una serata riuscita quindi quella organizzata da Tonia Croce, Bruno del Grosso e Simona Bosso, che con Walter Mariani hanno coordinato tutto il personale che ha lavorato all'happening ed a cui hanno preso parte anche Antonio Bassolino, Mario Casillo, Umberto De Gregorio, Severino Nappi, Maurizio ed Ada Maddaloni, Carolina Facciolli e Andrea Dotoli, Francesco Emilio Borrelli, Dino Falconio, Luigi Caramiello, Alessio Visone, Bruno Caruso, Roberta Bacarelli, Nino Lettieri, Paolo Torino, Mariacristina Santoro, Maria Teresa Ferrari, Anna Sommella, Gino Serrao, Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, Franco Nasta, Lina Carcuro, Mariaceleste Lauro, Silvio Smeraglia, Marco Bottiglieri, Enzo Agliardi, Bianca Imbembo e naturalmente l'amico Mario Agozzino.