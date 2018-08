L’estate di Mirror in passerella alla Scogliera sotto le stelle di San Francesco d’Ischia

Lunedì 13 Agosto 2018, 19:54 - Ultimo aggiornamento: 13-08-2018 19:55

Le notti da San Lorenzo a Ferragosto portano la magia delle stelle e dei momenti da ricordare. Le vacanze impazzano e i luoghi di villeggiatura si gremiscono di turisti e habituè: ci si da appuntamento e si condividono gli eventi più a la page, il relax e l’ebbrezza di un tramonto al mare e una cena in compagnia o l’entertainment più esclusivo in una notte di musica e dance. Rendez vous di moda, convivio, concerti, arte, clubbing o solo per il piacere di aggregarsi.A San Francesco d’Ischia nei giardini vista tramonto de La Scogliera, lo storico albergo delle sorelle Margaret, Pina e Francesca Sodano, qualche sera fa le collezioni mare 2018 di Mirror che Rosaria Nurra ha portato da via Petrarca sull’Isola Verde per esibirle indossate da tre giovani mannequin mediterranee come i colori, le texture, le fogge e i tessuti sotto i riflettori: trichini e costumi vertiginosi, farfalle e stampe jungle, pietre e patchwork, trasparenze su ricami e impalpabili mise da sera. Uno spritz, un gin lemon e le playlist revival di Sol dj hanno intrattenuto tutti gli ospiti con balli di gruppo, brindisi e i flash dei paparazzi: Mimmo Monda e Alessandra Russo, Silvia De Crescenzo e Andreina Manzo, Roberto e Laura Schioppa, Paola Bovier, Serena Albano, Maria Teresa Mascia, Fara Paolillo, Michele Moselli, Giovanna e Paolo Lubrano, Danila e Guido Cristofaro, Antonio e Stefania Sivero, Rosy Broccio, Alessandra Lancellotti, Amilcare e Daniela Lobina, Lucia e Marco Damonte.