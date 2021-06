L’Hotel Hilton a Sorrento apre sabato «La Terrazza Lounge Bar»

Una nuova proposta per diversificare vacanze e soggiorni. L’Hotel Hilton a Sorrento, lancia «La Terrazza Lounge Bar», non solo una splendida terrazza, davanti al “Golfo di Surriento”, ma un’esperienza visiva e sensoriale. Un nuovo modo di concepire il “Sunset Aperitif”, alla stregua dei più blasonati Lounge di Miami, St Tropez, Dubai. Un concetto di “Lounge Terrace” moderno, accattivante, suggestivo. Sabato prosssimo il primo guest internazionale. Con la direzione artistica della rassegna di Nello Simioli, direttamente dal Coya di Montecarlo in consolle si esibirà Carmine Sorrentino, noto a molti per essere il dj di punta anche del Jimmy’z e del Buddha Bar proprio nel principato di Monaco. Immaginate una splendida terrazza, davanti al “Golfo di Surriento”, come canta Lucio Dalla, con l’imponenza del Vesuvio che fa da sfondo, open air, piena di palme altissime e piante mediterranee, finemente arredata e allo stesso tempo libera e informale, dove la musica riempie lo spazio e crea quella magia che puoi trovare solo qui e in pochi altri posti al Mondo. Un Aperitif Club aperto non solo ai clienti dell’Hotel, ma anche ad una clientela esterna rigidamente selezionata. Il concept de “La Terrazza” si rivolge a un target di fascia medio alta, capace di soddisfare non solo i palati più esigenti in materia di cocktail internazionali, Champagne, vini etc ma anche di sorprendere con un’offerta di “Bites”, cioè piccoli morsi, molto accattivanti. La musica di altissimo profilo renderà il vostro sunset aperitif un’esperienza visiva e sensoriale, dove la colonna sonora è studiata ad hoc per accompagnare, intrattenere, riempire lo spazio e il tempo, in modo suggestivo, emozionale! Più che un aperitivo quello de “La Terrazza” all’Hilton Hotel di Sorrento è un’Apericena. Una nuova concezione di food entertainment che, a differenza del tradizionale modo di cenare a ristorante con un menù che in qualche modo impone al cliente di scegliere determinati piatti secondo una consuetudine che presenta antipasto, primo, secondo, dessert e permette al cliente di fare piccoli assaggi di innumerevoli tipi e poi nel caso di alto gradimento è possibile riordinarlo al piatto e, quindi, come portata da cena. Una linea di «bites» di terra, di mare e degli special dishes tematici; tailandese, peruviana, strizzando l’occhio al green con un’offerta di centrifugati e vegetables infinita. Nel corso della Stagione il concetto di Apericena verrà arricchito da show cooking con firme eccellenti della cucina nazionale e internazionale.

La musica è curata da dee jays esperti, spazia dalla lounge alla deep al soul e rare groove, secondo le mode internazionali così come succede a Saint Tropez, Miami, Porto Cervo, Ibiza. Molti i dj guest e i live peroformer specializzati sul genere “aperitif entetrainment” che si alterneranno nelle varie serate e ancora concerts, aniamtion show, entertainers e non solo. La direzione artistica è curata dalla società Cogito Communication Srl, nella persona di Nello Simioli, personaggio conosciuto a molti per una carriera incredibile, dj e producer da oltre 30 anni, si è esibito nei top club più esclusivi del Mondo; da Londra a Parigi, da Miami a Dubai passando per St Tropez, Dhaka, St Moritz, Ibiza…e molti altri paesi. E’ stato dj e direttore artistico per oltre 20 anni del Club Sottovento a Porto Cervo in Sardegna uno dei locali italiani più famosi al Mondo. Con la Società Cogito Communication ha creato eventi da 60.000 persone avvalendosi della collaborazione di personaggi del calibro di Bob Sinclar, Benny Benassi, Louie Vega, Roger Sanchez, Cece Rogers, Dj Albertino, Alex Gaudino, Ministry Of Sound….e tantissimi artisti, performers e organizzazioni di entertainment. Il Grand Opening è fissato per il lungo weekend del 10, 11 e 12 giugno a partire dalle ore 18.00. La colonna sonora sarà affidata alle mani esperte di djs, del calibro di Andrea Gambardella; uno dei music selector più amati nel panorama italiano, non solo dal pubblico ma anche dagli addetti ai lavori. La sua conoscenza, la sua competenza sono infinite: case discografiche, radio e, naturalmente, le migliori locations si avvalgono della "sua" musica con uno stile unico, inconfondibile, senza tempo. Nel mondo musicale ha contribuito all’ascesa della famosa Flying Records e UMM. Case discografiche che hanno fatto la storia della musica dance in tutto il Mondo.

Personaggio lungimirante e visionario si è esibito nei club undergound più altisonanti di Londra e Miami e nel nostro Paese sono leggendarie le sue “gig” in località come Panarea al Bridge, Positano - Mito, Napoli - La Mela, Capri - Musme', Massa Lubrense - Blu Club …e molte altre in lungo e largo dello Stivale. DeeFrans, dj e producer internazionale che vanta collaborazioni illustri e risultati discografici pazzeschi. Lo stesso Simioli in alcuni momenti sarà music designer delle serate. Ad affiancare i djs in questi 2 giorni di inaugurazione l’inconfondibile sax di Salvatore Santella contribuirà a rendere magiche queste serate.