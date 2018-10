Lunedì 1 Ottobre 2018, 10:00

Un parterre di quasi duecento al Club Nautico della Vela per il Monte-Carlo Green Party: una serata di presentazione del Principato di Monaco promossa dalla Direzione del Turismo e dei Congressi del Principato di Monaco in Italia in collaborazione con il Consolato Onorario di Monaco a Napoli. Artefice della serata e perfetto padrone di casa Mariano Bruno, console onorario del Principato di Monaco e raggiunto per l’occasione da S.E.M. Robert Fillon, ambasciatore di Monaco in Italia, ed Eric Marsan, sales and marketing director della Direzione del Turismo e dei Congressi del Principato di Monaco.Organizzata con il contributo di partners monegaschi del calibro di Monte-Carlo SBM e Fairmont Monte-Carlo, la serata ha visto protagonisti amici del consolato come Diego ed Amelia Pacella, Gianluca e Lorena Eminente, Vincenzo e Laura Moretta, Ugo e Tiziana Malasomma, Francesco ed Antonella Tuccillo, Francesco e Maria de Giovanni, Donatella Chiodo, Mariacristina Santoro, Patrizia Docimo, Adele Pignata, Vito Grassi, Massimo Petrone, Mario Mattioli, Eduardo De Gregorio, Nino Lettieri, Amedeo Manzo, Riccardo Imperiali, Totti Moschini, Francesca Giglio e tanti altri che si sono trattenuta dall’ora di cena fino a quella delle streghe sulla bella terrazza dello yacht club, trasformata per l’occasione da giochi di luce ed allestimenti rigorosamente «green» come da dress code: non solo nella forma ovvero nel colore ma anche nella sostanza, essendo tutti ecologici ed ecocompatibili.