La Canottieri Napoli apre le sue porte alla città

Sabato 20 Ottobre 2018, 10:31

Alla vigilia del debutto «casalingo» della Canottieri Napoli contro l’Ortigia di Stefano Piccardo al PalaCasoria (ore 14.30), il Sodalizio giallorosso ha aperto le sue porte alla città e alla socialità. Dopo l’iniziativa del 21 giugno «Benvenuta Estate», per brindare al solstizio nel quale le ore di luce sono al loro apice, il club napoletano, fondato il 1 luglio 1914, ha deciso di ripetere l’evento, variando il mese e dando ufficialmente avvio alle attività in programma nel corso della stagione. Musica ed entusiasmo al Molosiglio. Ad accogliere i graditi ospiti il presidente Achille Ventura con la consigliera Claudia Ciardulli.Oltre 200 invitati hanno preso parte alla serata di glamour. Tra i presenti il commercialista Roberto Maione, Diana Arcamone, autrice del libro «La felicità è una cosa seria», il notaio Chiara D'Ambrosio, consigliere al patrimonio e sicurezza, Umberto Casillo consigliere al Triathlon, Raffaello Lerro, consigliere al tennis, il magistrato Alessandro Vernola, il medico Antonio Gallo che ha accompagnato Laura Solidoro, l’avvocato Giuditta Merone, il vicepresidente amministrativo Ernesto Ardia, Annalisa ed Enzo Palmieri, l’avvocato Alba Salvati, Ida Ciardulli e molti altri. Clima frizzante e coinvolgente reso possibile dalla collaborazione siglata con «Up Stroke on the road» di Massimo Italiano: live music dance grazie alla band Starfunky e Dj The Boss. «E’ l’inizio di una serie di iniziative, che vede il Circolo Canottieri al centro della città: sport, sociale e manifestazioni culturali. Il nostro un club inclusivo e non esclusivo», ha dichiarato soddisfatto il patron Ventura.