La Fesseria compie quattro anni: festa e cocktail nel cuore del centro storico di Napoli

Le luci rosse e blu, gli sgabelli di ferro, il bancone in marmo: la Fesseria, bar nel cuore del centro storico di Napoli, in via Palladino 17, compie 4 anni, mentre Fesseria +, secondogenita del progetto, riapre le porte al pubblico con la sua lista di champagne e vini italiani. Si festeggia il 6 ottobre dalle 19.30, per l’occasione alcuni tra i bartender più affermati del Sud Italia si alterneranno ai cocktail tutta la sera, lavorando in coppia per un’ora ciascuno.

Federica Mazzei del Pepi Vintage, locale del centro storico partenopeo tutto al femminile; Riccardo Russo vincitore della prima edizione della “Run the Mix” by Pernod Ricard e tra i primi 6 bartender in Italia nella Bacardi Legacy con il suo “Rusty Ship”, ora bar manager al Grand Tour Cocktail Boutique; Vincenzo Iencharelli de L’Antiquario in via Vannella Gaetani ai baretti di Chiaia; Natale Palmieri e Alfonso Califano, che dopo la formazione a Londra sono tornati in Campania con Cinquanta Spirito Italiano a Pagani; Francesco Pirineo, advocacy manager di Compagnia dei Caraibi e brand ambassador Maison Ferrand Italia e Tequila Ocho Italia; Diego Melorio del Quantobastalecce, nel cuore del Salento; Marzo Zampilli di Rude Centocelle a Roma; Giacomo Diamante, bolognese, fondatore di “Enjoy artigiani del bere”; Federico Leone, romano, socio e global ambassador del gin made in Italy Vii Hills; Kerim Nefati, classe ’94, del Flanagan’s ai baretti e Mario Serrapiglio del Dopoteatro in via Vincenzo Bellini nel centro storico di Napoli.

La Fesseria è capace di accogliere il visitatore, mettendolo subito a proprio agio e dandogli la possibilità di scegliere tra un'ampia gamma di cocktail e, se nessuno in menù lo soddisfa, di poterne chiedere uno ad hoc al bartender. La Fesseria è un posto in cui dimenticarsi del tempo che scorre fuori dal vicolo, incontrare persone amiche e prendere tutto per quello che è: una "fesseria".