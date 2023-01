Live show, bollicine e prelibatezze per i cinquanta di Mary D'Angelo

La cornice dell'Ambasciatori di Napoli per i primi cinquant'anni di Mary D’Angelo in Vergara, che ha festeggiato il giro di boa accompagnata come sempre dal marito Domenico e dai figli Antonio e Francesco.

Una serata spensierata, allietata dalla musica di Maurizio Filisdeo e da uno special corner di Punto Nave, cui hanno preso parte tanti amici della festeggiata a partire dal cantante Sal Da Vinci per continuare poi con Vincenzo Moretta con la moglie Laura e le figlie Roberta ed Alessandra, il direttore del negozio napoletano di Louis Vitton Luigi Vallone e Pina Gentile, la rappresentante d'abbigliamento Cinzia Ciano, l’oncologo Antonio Giordano con Giancarlo Arra e Pamela Carnieli, il giornalista Patti Maiorano, il maestro Marco Ferrigno con la moglie Nancy, il chirurgo Adriiano Santorelli, l’oncologo Alfonso Amore con la moglie Anna, l’avvocato Antonia Vitale con Luciano Piccolo, i magistrati Catello Maresca e Fabrizia Fiore, Serena e Daniele Testa, l’imprenditrice orafa Alessandra Palumbo e tanti altri.