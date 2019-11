Lo Sci Club Vesuvio festeggia i suoi 50 anni al Circolo Posillipo

Compie 50 anni lo Sci Club Vesuvio, Stella di bronzo Coni e Distintivo d’oro Fisi al merito sportivo. Nacque il 15 ottobre 1969 su iniziativa di un gruppo di amici, tra i quali Pino Romano, Aldo Ballabio, Salvio Grande, Lamonica, Bastianini, Sebastiano Perriello, Magrì, capeggiati dal primo presidente Peter Signorini. L’intento dei fondatori, provenienti tutti dallo Sci Club Napoli, era quello di creare un club da affiliare al Comitato Appennino Orientale (C.O.R.), così da consentire agli atleti napoletani la possibilità di misurarsi continuamente in una realtà agonistica più competitiva di quella del Comitato Appennino Meridionale, in quegli anni ristrettissimo e dai confini invalicabili.



Per celebrare il mezzo secolo di vita e attività si terrà venerdì 15 novembre (ore 19) al Circolo Nautico Posillipo una serata speciale con la consueta presentazione dei programmi invernali sciistici, che si svolgeranno sulle piste di Roccaraso, a partire dal 27 dicembre. Dalle 20.30 inizierà la festa, riservata agli invitati, con Stefano Romano, presidente Sci Club Vesuvio, il vicepresidente vicario Maria Cistina Gabliardi, i presidenti dei club regionali e il presidente del comitato campano Fisi Agostino Felsani. Prenderanno parte all’evento Flavio Roda, presidente della Fisi, e l'assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello. Interverranno, inoltre, gli atleti e i soci più rappresentativi e, nel corso della serata, verrà proiettato un filmato con le immagini del cinquantennio appena trascorso. Saranno consegnati riconoscimenti ai past president.



Numerose le iniziative e le vittorie. Nella stagione 1980-1981 si dà avvio al Trofeo Pino Romano, manifestazione ultra ventennale, in onore di uno dei più attivi soci fondatori, scomparso nel dicembre del 1979. Nel 2012 la prima edizione del Trofeo le Bebé, che per sei anni ha rappresentato un importante e prestigioso appuntamento per il Centro-Sud. E poi un programma di snowboard dal 2013, senza tralasciare i risultati agonistici raggiunti: Pinocchio d’argento per Lucio Materazzo categoria Baby 1 (2016); Giada D’Antonio vincitrice delle edizioni 2018 e 2019 del Pinocchio sugli sci e del Trofeo Giovanissimi, successi mai raggiunti da un pulcino campano.



Dopo la cena buffet, su invito, si ballerà sulle le note del dj Roberto Gagliardi.





