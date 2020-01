Parietti e Venditti in pista, party scatenato per i primi 50 anni del neurologo Luigi Lavorgna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi dice che la mente non conosce le ragioni del cuore, molto probabilmente, non conosce. Prova ne sia il super party organizzato per i primi cinquant’anni del neurologo dell’università Vanvitelli: un professionista di cervello e sinapsi, insomma, che ha dato prova dell’affetto che si è saputo meritare dando vita ad una festa nel segno dell’amicizia. Per lui, infatti, l’amica del cuore Renata Conforti ha spalancato le porte della casa di famiglia, trasformando il salone con vista in un elegante night club per i fedelissimi di Luigi. Tra questi, anche il cantautore Antonello Venditti e la showgirl ed opinionista Alba Parietti, che si sono poitrattenuti il giorno dopo per una passeggiata tra i vicoli di Spaccanapoli e la cucina di Concettina ai Tre Santi. I due hanno calamitato l’attenzione: il primo seduto in poltrona a chiacchierare con amici vecchi e nuovi, tra cui Cherubino Gambardella che egli stesso ha riconosciuto quale ispiratore del personaggio di Jep Gambardella, la seconda allegra in pista e nei selfie cui si è prestata amabilmente.È accaduto così che quello che era lo studio del luminare Paolo Conforti abbia ospitato il bar ideato da Luca Fanti e buona parte degli ospiti trabollicine e cocktails. È il caso di Federico Cafiero de Raho con la moglie Paola Piccirillo ma anche di Lucio D’Alessandro, Marco Salvatore con la moglie Hilde ed i figli Elena e Domenico, Gioacchino Tedeschi con la moglie Alev, Teresa Armato, Ciro Buonajuto, Pina Picierno, Simona Bonavita, Mario Cirillo, e, ancora, Paolo Cigognini, Dario Maltese, Angela Pedrini, Costanza Calabrese e Brunella Matteucci, Simona Ottieri, Federica Sheehan, Ugo e Roberta Cilento, Francesco Armato, Giustina Caputo e Paola Bonavita. Un parterre di cui ha fatto parte anche la musa di Giorgio Armani, Antonia Dell’Atte, che ha ballato sulle note selezionate dal dj Lorenzo Rumi del Rasputin di Roma insieme a Gianandrea Mastellone di Castelvetere, Domenico Maggi, Antonio Russo, Guido Ciompi, Annapaola Merone, Lino Ranieri, Vincenzo Argenzio, Antonella Oliveri del Castillo, Roberta Buccino, Antonemilio Krogh e Michele Schena, Maria Riccio ed Eugenio Blasio, Giuseppe Borselli, Fernanda e Fabrizia Speranza, Ugo Cilento, Mimmo ed Annapaola Rocco, Mino Cucciniello, Francesca Fascetti e vari altri che si sono divisi tra la musica e le ideazioni gourmet di In Great Co per un party da ricordare: anche, naturalmente, per i genitori del neo cinquantenne Giovanna e Biagio, radiosi al fianco del figlio.