I Luoghi delle Fiabe, festa finale ​a piazza Forcella

Giovedì 5 Settembre 2019, 19:42

Termina con una grande festa finale la prima edizione de I Luoghi delle Fiabe, rassegna dedicata ai più piccini promossa dall’assessorato alla Cultura e Turismo del Comune e dall’associazione I Teatrini per la Quarantesima Edizione dell’Estate a Napoli.«Più di duemila bambini in nove giorni di programmazione – sottolineano gli organizzatori – testimoniano il successo di un’esperienza che sicuramente ripeteremo il prossimo anno».Intanto, sabato 7 settembre 2019, dalle ore 17 in poi, nello spazio polifunzionale di Piazza Forcella (in Via Vicaria Vecchia), bambini e adulti insieme potranno prendere parte, gratuitamente, alla grande festa che conclude il primo anno di attività e ai tanti spettacoli proposti per questa occasione da alcune delle numerose compagnie e associazioni coinvolte nel progetto.Si comincia con le antiche “guarattelle napoletane” e con il Pulcinella di Roberto Vernetti per l’associazione I Teatrini e si prosegue con gli artisti di strada di Ichos Zoe Teatro impegnati in uno spettacolo di giocoleria, trampoli e sputa fuoco. La festa continua con “Lelè, ParacetaClown 500 mg” di e con Elena Cavaliere, spettacolo di clown, giocoleria, magia, acrobatica proposto dal TAN e con Spaccanapoli spettacolo musicale di e con Carlo Vannini presentato da NTS.Il serrato programma della giornata a Forcella termina con il concerto del Beggar's Theatre, Corale per San Giovanni, diretto da Mariano Bauduin e con il NEST che propone “Femmene” un reading teatrale con le giovani attrici della compagnia #GiovaniO'Nest, per la regia di Francesco Di Leva.Durante la serata si terranno inoltre attività di bookcrossing a cura del progetto Baby Reading Forcella.