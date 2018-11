La magia del pianobar e gli artisti di strada per la festa dei 40 anni

Lunedì 5 Novembre 2018, 13:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il piano bar di Maurizio Filisdeo, la selezione musicale del dj Marco Piccolo, le note elettroniche del violino di Simona Sorrentino ed una no stop di performance live coordinate da Bruna Baccari ed eseguite da ballerini, artisti di strada e trampolieri. Un’organizzazione che non ha lasciato nulla al caso insomma quella curata da Amedeo Giglio per festeggiare i primi quarant’anni della moglie Ilaria Castagna, accolta dal marito con la proiezione a sorpresa di un video che ripercorreva il tempo già trascorso culminando con la richiesta di matrimonio da parte di Amedeo, che ha portato quindi alla nascita delle figlie Laura Violante e Lorenza Blue.Una festa nel segno dell’amore a lieto fine quindi, in cui Amedeo ed Ilaria hanno voluto allora al loro fianco gli amici di sempre come Francesca Carlino, Ruggero e Giovanna Lombardi, Giuliano e Barbara Regina, Nicola e Donatella Santojanni, Roberto e Sara Delfino, Fabrizio e Giorgia Sarghini, Gennaro ed Elisabetta Pecoraro, Vincenzo ed Elena Caputo, Giovanni e Matilde Proto, Luca ed Elena Antonelli, Sergio Esposito, Fabiana Guarnieri, Andrea Del Greco, Roberta Rullo, Enrica Malatesta, Giuliana Gargano, Veronica Pinto, Mary De Pompeis, Gianna Mazzarella e tanti altri tra cui Gigi e Lula Di Gennaro, Antonio e Raffaella Chiummariello, Marco e Nina Modafferi, Rocco e Luisa Spina, Nicoletta Del Prete, Giuliana e Gabriella Giglio, Carlo e Melani Lambitelli, Massimo Toriello, Massimo Sbarra, Claudio Sorrentino, Gianluca e Roberta Flammia, Ilaria e Silvio Piantanida, Aldo Castagna, Francesca Pipolo.