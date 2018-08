Mary Gehnyei al Negombo: il primo house party sull’Isola Verde

Sabato 25 Agosto 2018, 10:33

È stata l'ampia «Arena» al Negombo di Ischia il luogo del party più affollato, lungo e ipnotico di questo agosto partenopeo.Da un'idea di Gabi e consorte, il Duca Camerini, coi ragazzi di Porto 51 e la pierre Vicky Parker poche sere fa ha preso vita la prima grande notte house di questa estate sull'Isola Verde, che ha radunato da tante città d'Italia oltre duemila amanti della musica underground e delle console griffate per gremire l'anfiteatro del celebre parco acquatico termale e centro benessere di Lacco Ameno. Dopo concerti memorabili e spettacoli teatrali, eccolo adibito per la prima volta ad enorme dance floor: lo spazio dell'Arena verso la spiaggia, attraversato da laser multicolore e video-proiezioni sulle pareti della roccia antistante fino allo specchio d'acqua, ha ospitato i ritmi techno e tribali dei dj set di Fer, Jo Satta e Deep Futuristic, l'animazione e gli show di luci e allestimenti sotto un cielo trapunto di stelle. Ma a destare la maggior attenzione e attesa è stata la giovane dj guest Mary Gehnyei, di origini liberiane e romana d'adozione: pelle ebano e lunghi dreadlock, Mary Flow (questo il suo nick) è tra le più apprezzate female dj e ha ipnotizzato tutti per ore con le sue sonorità deep-house ed elettroniche.Mentre in pista s'è ballato fino ai primissimi raggi di sole e dappertutto attorno ci si fotografava per fermare in un'istantanea l'indimenticabile evento: Annamaria e Gigi Mattera, Stefano Sergio, Francesca Sodano, Vincenzo Abate, Francesca Di Giacomo, Umberto Martinez, Vincenzo Nocerino, Susy Fiorillo, Manuel Scotti, Clelia e Carmen Criscuolo, Marco e Paola Taliercio, Archino Silvestri, Marianna Cozzolino, Roberto Guarracino, Gaia e Daria Camerini, Francesco Comite e tanti altri.