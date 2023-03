Matilda, il cocktail in onore della Serao

È stato il Gran Caffè Gambrinus ad ospitare la riflessione a più voci sul corpo delle donne promossa dalla Fondazione Silvia Ruotolo onlus e dall’Istituto per una Cultura Euromediterranea, rispettivamente presieduti dalla consigliera comunale Alessandra Clemente e dal console del Congo Angelo Melone. Il corpo delle donne è stato infatti protagonista attraverso le testimonianze di vita di donne dove gli occhi, le bocche, le mani, le gambe, sono gli sguardi, le voci, le gesta ed i passi di sportive, artiste, professioniste, imprenditrici, donne impegnate nelle istitutuzioni e nel sociale.



L'happening ha preso il via con una performance live di body painting a cura dell'artista napoletano Alessandro Ciambrone ed è proseguita poi con una serie di interviste proposte dalla redazione dei giovani alunni dell’Istituto Belvedere tramite cui si è voluto dar voce alle donne che rappresentanto un valido esempio positivo di libertà di espressione e di affermazione dell’identità femminile.

Introdotti dal goirnalista Vito Francesco Paglia, hanno portato i saluti istituzionali la vicesindaca della città di Napoli Laura Lieto insieme alla portavoce della Console Usa per il Sud Italia, Tracy Roberts-Pounds, Micelle Lee con la senatrice Vincenza Aloiso, la deputata Carmela Auriemma, la prorettrice dell’Università Federico II di Napoli Rita Maria Antonietta Mastrullo, la neo presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Immacolata Troianiello e la presidente della commissione pari opportunità della Regione Campania Natalia Sanna.





Con loro sono state protagoniste dell’iniziativa, Rosa Volpe, Giudice di Pace, Adele Pignata, Imprenditrice, Maria Caputo, Consigliera Delegata Mostra Oltremare, Anna Trieste, Giornalista sportiva, Paola Nugnes, Vicedirettrice Centro Sud, Assunta Pacifico, Ristoratrice, Lia Nunziante, Personal trainer, Claudia Megrè, Cantautrice, Lia Rumma, Gallerista, Marilena Amoroso, Chef, Lucia Mallarardi, Attrice, Mariafelicia Carraturo, Campionessa mondiale di apnea, Stefania di Giacomo, Direttrice commerciale, Daniela Serra, Direttrice marketing, Alessandra Cuevas, fondatrice premio Teresa Buonocore, Maria Rosaria Castellano, sorella Nunzia Castellano, Antonella Leardi, mamma Ciro Esposito, Emiliana Cantone, Cantante, Loredana Pulito, Aido Napoli, Anna Baldissara, Docente, Annalisa Buonocore, Imprenditrice, Mariagrazia Santosuosso, Avvocata penalista, Patrizia Palumbo, Presidente associaizone dream team donne in rete, Lelia Castellano, Imprenditrice, Giovanna Scala, Dirigente Isabella D’Este Caracciolo, Maria Rosaria Cacciapuoti, Stilista, Monica Russo, Editrice radiofonica, Laura Bistro, Ristoratrice, Tina Palumbo, Tina & Angelo, Mariafelicia D’Apuzzo Insegnante scuola materna, Lucia e Angela Andolfo, Imprenditrici culturali, Paola del Giudice, Consigliera C.U.S e Delegata Ente Idrico Campania Distretto Napoli, Giada Filippetti, Imprenditrice, Sabrina Ricciardi, Politica.I riconoscimenti sono disegni a china con finitura in pittura color oro antico di Alessandro Ciambrone, su ceramica di Capodimonte in serie limitata e non riproducibile di 50 esemplari.

Durante l’iniziativa è stato anche presentato il Matilda ovvero un cocktail analcolico ideato da Massimiliano Rosati del Gran Caffè Gambrinus e dedicato a Matilde Serao, prima donna direttrice di giornale della storia e a cura dei giovani dell’Area Penale della città di Napoli seguiti all’Associaizone Scugnizzi e dalla Fondazione Silvia Ruotolo onlus il ciortino: un biscotto di pasta frolla e cioccolato bianco contro la violenza sulle donne.