Revival laurea 1997: festa di 50 medici napoletani

“Revival laurea 97” è il nome scelto per la chat di medici nata nel 2016 per creare un legame tra studenti di medicina laureati nel 1997. E ora, dopo 25 anni, il rapporto virtuale è diventato reale. Un reclutamento via whatsapp per riunire ex studenti di medicina della Federico II ora professionisti e accademici che lavorano non solo a Napoli ma in tutta Italia e alcuni anche in Francia e Gran Bretagna.

Una chat che non è solo un modo per salutarsi e rimanere in contatto ma anche per creare un'importante rete sanitaria, scambiarsi opinioni, suggerimenti e informazioni. Ed ora l'incontro dal vivo per festeggiare i 25 anni dalla laurea nell'estate del 1997 grazie all'ospitalità di uno dei componenti della chat, il dottor Ernesto Claar, e all'organizzazione della amministratrice della chat, la dottoressa Valentina Accattatis. In cinquanta hanno brindato con un sogno: lavorare un giorno tutti assieme.