Mimmo Rock, energia pura. In 2mila sulle note degli U2

Domenica 30 Settembre 2018, 14:20

Energia pura: quella di quasi duemila amici che anche quest’anno, per la nona volta di seguito, si sono dati appuntamento a Marechiaro per l’imperdibile Mimmo Rock, la festa più attesa. Ma anche, senza dubbio, quella della «Rock Family» alias il festeggiato Mimmo Rocco, la moglie Annapaola Manfredonia ed i figli Salvo e Raffaella, ognuno artefice instancabile e sorridente di un pezzo di quello che è, più che un party, una vera Woodstock partenopea.Che, quest’anno, si è arricchita anche dell’omaggio ad Alfonso Russo, storico dj delle notti rock’n’roll all’ombra del Vesuvio e del Mimmo Rock. A lui i padroni di casa hanno dedicato i palloncini colorati distribuiti all’ingresso nonché l’opening della parte disco della serata, con Mimmo Rocco che si è esibito brevemente con la console dell’amico.Un modo forse insolito ma senz’altro gradito per ricordarlo, forti anche dell’energia, è ancora il caso di dire, di quella che a tutti gli effetti rappresenta ormai a pieno titolo la famiglia allargata del Mimmo Rock: i baristi di Luca Fanti, i tecnici luci ed audio Artechfx di Luca Toscano, la security, le hostess e tutti gli altri amici minuziosamente coordinati da Raffaella Rocco, che insieme alla socia e cugina Alessandra Iasiello ha sfamato a suon di panini, dolci e quant’altro un parterre di non poco conto davvero «In Great&co» style.Al regista di casa, Salvo, è toccata invece la cura del timing insieme al regista Romain Sabella della Clonwerk, con le migliori grafiche milanesi a supporto del concerto degli Achtung Babies, che per quasi due ore hanno fatto ballare e cantare sui brani degli U2 una folla entusiasta ed appassionata.Un successo di pubblico evidente per la cover band italiana partita nel 1993 dal Palladium di Roma con il primo evento di tributo agli U2 al mondo ed arrivati ad un successo tale da ottenere una collaborazione con il Fans Club Ufficiale U2 italiano (U2Backstage) e con la Universal, la casa discografica della band irlandese.Idem dicasi, del resto, per Marco Piccolo, che dopo essersi esibito lo scorso anno al fianco del resident scomparso ha ereditato quest’anno la console riuscendo infine a coinvolgere il pubblico con un’esibizione di musica rock 2.0: un set studiato e creato dal dj napoletano per un «Mimmo Rock 2.0» composto da mashup fra classici del rock e musica house elettronica.