Compleanno total white per i primi 50 anni di Monica, lady ​TuttoSposi

Il lockdown per il Covid 19 ferma i matrimoni? Ed il patron di TuttoSposi, Lino Ferrara, ha celebrato i 50 anni della sua compagna con una festa degna delle più sontuose cerimonie. Il look total white della signora Monica Ranucci, accompagnata dal figlio Mattia, ha ulteriormente rilanciato il concetto di una serata celebrativa che si è svolta nel Privé di Cicciotto a Marechiaro dove la coppia ha ricevuto tutti gli amici più cari.Cinquanta gli invitati, tra i quali anche il folto gruppo dei diportisti dell’Unione Nazionale Armatori da Diporto che condividono con la coppia i weekend marinari in banchina a Forio d’Ischia, hanno celebrato la bellissima Monica. Tra i primi a giungere a Marechiaro per salutare la coppia l’armatore Nicola D’abundo con la signora Antonella, l’avvocato Erich Grimaldi e la moglie, il Magistrato Ernesto Sassano e compagna ed il direttore del quotidiano Roma Antonio Sasso. Tra calici di champagne e un antipasto di cruditès, serviti dal personale del noto ristorante di proprietà di Gianluca Capuano, il parterre dei partecipanti è cresciuto di numero. L’effetto sorpresa, che Lino Ferrara ha riservato alla compagna Monica, è così riuscito nell’intento regalando continue emozioni alla festeggiata che ha accolto gli ospiti, tra i quali: il Primario dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, Maurizio Latte e consorte, il commercialista, nonché Presidente dello Sci club Vesuvio, Stefano Romano con la moglie Cristina, gli imprenditori Claudio Pelone e consorte ed Alessandro Ventriglia con la moglie Rosa, la nota coppia Alberto Mancini e Chiara D’Ambrosio, entrambi notai. Persino dal vicino Abruzzo, località dove spesso la coppia si rifugia nei weekend invernali, sono giunte da Roccaraso le amiche Lucia Ciotola e Antonella Allegretti titolare della rinomata boutique Keope. Tra gli ospiti anche il noto fotografo di gossip Mario Riccio con la moglie Enza, autore dell’ultimo super click che prodotto tutte le copertine delle riviste del momento, immortalando il bacio tra Belen Rodriguez ed il nuovo fidanzato.Una stupenda torta, un soffice pan di spagna ripieno di crema chatilly e fragoline di bosco bagnate da porto e malvasia con decorazioni di panna, ha concluso la serata a sorpresa con il classico soffio sulle candeline per celebrare i primi 50 anni di Monica.