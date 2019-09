Mood «That's Amore» per le 50 candeline di Monica Vitobello

Lunedì 30 Settembre 2019, 10:57

È ancora il borgo di Marechiaro ad ospitare un evento di fascino, intrattenimento e grande partecipazione a fine stagione.Pare che l’estate voglia ancora accarezzare i weekend napoletani e l’altra sera la temperatura era perfetta per il favoloso party che Monica Vitobello ha organizzato per le sue 50 candeline. Con gli ultimi raggi di sole tutti convocati sulla terrazza vista golfo della dimora di famiglia per salutare il tramonto e dare il via a un ricco show a bordo piscina fino a notte fonda.«Amalfi Attire» il suggerimento di look sull’invito e così cinquecento amici hanno messo in moto creatività e revival per far sfoggio di mise in perfetto stile “That’s amore”. Allestimenti di sapore vietrese, i limoni sorrentini, le luminarie delle feste tradizionali, dieci ballerini tra mambo e rumba in look anni ‘50 e l’orchestrina swing e boogie woogie dal palco centrale animavano la serata, mentre una lista di long drink tra agrumi e bollicine ai due free bar lì accanto col buffet napoletano di Alba catering deliziavano gli ospiti e in primis la famiglia: da mamma Leila a Massimo Renda, marito di Monica, i figli Silvio e Leila, i fatelli Francesco e MariaCarmen coi rispettivi consorti Veronica e Paolo Conte.Un dj set vivace e coinvolgente ha fatto ballare freneticamente tutti fino alla grande torta di delizie al limone con uno spettacolo di fuochi pirotecnici su “Viva la vida” dei Coldplay e l’appauso corale degli amici: Marco Mosca, Luigi Ascione, i coniugi Acquaviva, Cantalamessa, Majello, Amicarelli e Pennino, Cristina Grillo e Mario Marchesiello, Alfredo Barone Lumaga, Viviana Romano, MariaLaura Musollino, Marco Giannotti, Annapaola e Mimmo Rocco, Carla Travierso, Eugenio e Antimo Caputo, Monica Graziano, Alessandra e Giovanni Naldi, Mariano Bruno e Adele Pignata, Marco Moraci, Alessandra Stentardo, AnnaMaria Pierro, Annarita Monopoli, Rossella Ferraro, Vito Di Nardo e Laura Niola.