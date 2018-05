Musica elettronica nel Museo di Capodimonte per gli amici di Drop

Mercoledì 23 Maggio 2018, 14:01 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 14:01

Il Museo di Capodimonte come una grande discoteca all’aria aperta per il doppio appuntamento targato Drop ed organizzato all’interno della struttura museale. Un happening sempre molto atteso, animato dalla selezione musicale operata in console dai dj di Lunare Project e da Claudio Cerchietto, e che h visto infatti anche stavolta la partecipazione di centinaia di habitué della movida dancing cittadina accolti come sempre da Pierluigi Scatola e tutto lo staff.Tra questi, non potevano mancare allora Anna Troselj, Paola Jovele, Luigi Gioia Russo, Rosaria Pugliese, Paola Buschini, Annalisa Matteo, Antonella Ragosta, Ilaria e Chiara Cardile, Giovanna Chirchiano, Tony Iannicelli, Tiffany Bencivenga, Stefano Carpino, Giorgio Elli Farina, Fabiana Musolino, Andrea Ummarino, Arianna Mazzone, Federica Mincarini, Federica Mari e tanti altri che dall’ora dell’aperitivo fino a notte inoltrata hanno ballato all’interno del museo tra colorati giochi di luce laser e musica elettronica. Una serata dall’atmosfera internazionale in una cornice senza dubbio originale, insomma, che ha visto protagonisti anche Pasquale Cacciapuoti, Francesco Menichino Silvia Buonaiuto, Raffaella Castrovinci, Francesca Dominique Esposito, Chiara Neola e Alessia Flagiello Fabiana Palomba, Virginia Lavoro, Fedina Barbieri e tanti altri.