Musica sotto le stelle per Carmine Colella con la voce di Lina Sastri

Giovedì 13 Settembre 2018, 20:15

Un concerto sotto le stelle per gli amici di Carmine Colella, che per i suoi sessant’anni ha potuto contare sulla presenza di un’amica davvero speciale: Lina Sastri, che per la prima volta si è esibita in una festa privata ricreando un vero e proprio teatro all’aperto negli spazi di Villa Imperiale a Marechiaro. Un regalo senz’altro gradito non solo dall’imprenditore della moda, accompagnato come sempre dalla moglie Rita Milano che ha curato l’evento insieme a Francesca Varriale, ma anche dalle centinaia di amici e parenti che lo hanno raggiunto sulla collina di Posillipo per brindare con lui e, naturalmente, con i figli Salvatore, Nunzio, Anna ed Emanuele.Tra questi, accolti dalla musica in sottofondo della Raoul Swing Orchestra, i fratelli di Carmine Colella con le rispettive consorti nonché amici storici come Gaetano Motta, Paolo Jannelli, Maurizio Muto, Raffaele Scarpa, Enrica De Petrillo, Livia Napolitano, Giuliano Dell'Uva, Ettore Stravinto, Orazio De Bernardo, Toni Iavarone, Nello Franco, Raimondo e Fabrizio Amato, Pasquale Punzo, Tani Della Volpe, Giancarlo Arra ed amici arrivati appositamente da Firenze come Calvero Tesi e Fabio Nesti o da Roma come la principessa Maria Vittoria Lancellotti con figlie le marchesi Angelica e Benedetta San Felice di Monteforte. Per tutti loro, Carmine e Rita hanno voluto una serata nel segno della napoletanità, con allestimenti in stile maioliche di Vietri, gastronomia tipica con le immancabili pizze fritte della Masardona ed un gran finale sul mare, con uno spettacolo pirotecnico da far invidia a quelli più gettonati di fine anno.