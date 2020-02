Musica e tacchi a spillo nell'ex cinema di via Crispi

E’ un mood internazionale quello che Mimmo Esposito, ideatore del format creativo dell’Ambasciatori Unconventional Club & Restaurant, ha voluto dare al locale inaugurato nelle sale del cinema di via Crispi.

Ad accogliere quanti hanno voluto brindare all’iniziativa che porta la firma di un gruppo di imprenditori del by night glam è infatti una scenografia di sicuro impatto che proietta il visitatore in giardino incantato con alberi in sala e rami luminosi lungo il soffitto.



Ma il pezzo forte è il palcoscenico che dal giovedì alla domenica ospita i live show accompagnata dalla selezione del dj residente di, che si esibisce il venerdì per l’appuntamento curato dal gruppo storico di

Il nuovo Ambasciatori si propone sia per cena, con una cucina fusion, che per l’aperitivo della domenica promosso dal gruppo di Benedetta Cerrelli, e tra i primi habitué figurano già Enrico Schettino, Betta Vairo, Rita De Falco, Andrea Amirante, Gianluca Maddi, Maurizio Vitiello, Luca De Magistris, Rosa Crescenzo, Marina e Gianna Mazzarella, Pigi Bertolini, Verena Celardo, Francesco e Cristina Caravecchia, Roberta Pacifico, Olivia Russo, Flavio Pomicino, Ettore e Federica Sarluca, Francesco Monti, Fernanda Speranza, Giuseppe Borselli, Gualtiero Ioimo, Marta Ruggiero, Valentina Cipollaro.

