Napoli «Architects party», 400 invitati da Gnosis sulla terrazza vista Golfo

Giovedì 23 Maggio 2019, 19:42

Studi di architettura aperti per il format che in questi giorni sta toccando Napoli: si incontrano appassionati e si scoprono sedi sempre di design. L’Architects party sulla terrazza dello studio di architettura Gnosis Progetti ha richiamato infatti 400 invitati tra amici, esperti di settore, giornalisti e curiosi che hanno visitato la splendida cooperativa di via Medina 40 e si sono fermati per un aperitivo con vista su tutta la città e tramonto mozzafiato. Ad accogliere gli ospiti, i soci fondatori: Francesco Felice Buonfantino, Rossella Traversari, Antonio De Martino, Enrico Lanzillo e tutto il team della cooperativa, oltre 30 professionisti fra architetti e ingegneri con un’età media di 35 anni. Gnosis Progetti ha aderito all’iniziativa Architects Party, sponsorizzata da Camparisoda, un evento itinerante che, partito da Napoli, attraverserà molte città per far visita agli studi di architettura più importanti d’Italia.Un’iniziativa creativa e divertente per far conoscere ai cittadini le realtà nelle quali design, restauri, progetti prendono forma, i luoghi in cui antichità, contemporaneità e modernità si fondono, si rinventano, si materializzano. I soci fondatori di Gnosis Progetti, infatti, hanno mostrato agli ospiti i bozzetti, tutti realizzati a mano, prima di essere ovviamente riportati, studiati e progettati a computer, delle opere più importanti compiute negli ultimi vent’anni: dal restauro di alcune Domus di Pompei, al restauro di Rione Terra e del Tempio Duomo di Pozzuoli, dal Braccio Nuovo del Mann Museo Archeologico Nazionale di Napoli all’auditorium di Ravello, dal restyling dell’aeroporto di Napoli allo Smart hotel realizzato nel porto di Napoli, fino al recupero e al restauro della Stazione Marittima per le Universiadi a Napoli.“Siamo molto contenti del riscontro che ha ottenuto l’evento - spiega Rossella Traversari, architetto - perché oltre ad aver salutato i nostri affezionati amici e clienti, abbiamo avuto l’occasione di accogliere molti giovani, professionisti e curiosi, che hanno potuto toccare con mano il nostro modo di fare architettura. Ospitare in poche ore più di 300 persone è stato stancante ma anche entusiasmante; è la dimostrazione che la nostra è una città ricettiva, viva ed assetata di cultura; una conferma dunque della nostra volontà a non allontanarci da qui". Tra gli ospiti Umberto de Gregorio, Mariella Di Mauro, Luciano Garella, Sergio Gallorini, Mario Losasso, Danilo Ambrosino, Renata Ciannella, Antonio Tosi, Carmine Cioppa, Ferdinando De Curtis, Loredana Fiore, Maurizio Landolfi, Simona Lanzillo, Maria Elisabetta Longone, Agostino Longo, Fabio Mangone, Antonella Raio, Piera Ricciardelli, Tullia Gargiulo e Alfonso Artiaco, Giovanna Caiazzo, Ottavio Lucarelli, Emanuela Vernetti, Francesca Saccenti, Federica Riccio, Lula Carratelli, Laura Cocozza, Enzo Agliardi, Valentina Nasso, Nello Mazzone, Antonia Fiorenzano, Raffaele De Lucia, Francesco Tedesco.Agli invitati è stato servito spritz e prosecco, accompagnati dagli inconfondibili taralli napoletani.Il format è stato ideato da TOWANT, agenzia dedicata all’organizzazione di iniziative non convenzionali di architettura in Italia e all'estero, che collabora con alcuni dei più importanti brand del design italiano e internazionale. Tra gli eventi organizzati vi sono ArchichefNight, gli appuntamenti a tavola dove lo Chef è l'architetto; DJ Arch Night, serata itinerante negli showroom del design dove il dj è l'architetto; ArchiBike una visita in bici alla scoperta dei luoghi segnalati dai protagonisti della progettazione contemporanea.