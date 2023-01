Balli e bollcine nel cuore di Chiaia per un 2023 più «bello» che mai

Bellezza e bollicine da Liliana Paduano in via Nisco per brindare all'anno nuovo nel segno del buonumore e della cura per se stessi. Animato dalla selezione musicale del dj Marco Piccolo, l'happening di via Nisco ha inevitabilmente attirato non solo i tanti amici dei padroni di casa, Carlo Matthey ed Ilaria Ruocco, ma ache numerosi curiosi che non hanno potuto fare a meno di notare l'outfit scintillante dello staff de Le Mille Me, in tema con l'allestimento bianco ed oro cui si è ispirata anche la torta a più piani apparsa a fine serata.

Un aperitivo instore che si è inevitabilmente trasformato in un happening modaiolo nel cuore di Chiaia, con tanto di staff e clienti che ballavano senza sosta negli spazi della Mecca della bellezza napoletana, mentre tanti altri brindavano e chiacchieravano a pochi passi. Tra questi, non potevano mancare Veronica Dubbio, Gianna Mancino, Patrizia Martinelli, Carla Della Corte, Serena Savanelli, Niki Monda, Gloria D’Avino, Roberta Bacarelli, Daniela e Cristina Cannavaro, Dea Caiazzo, Manuela Giaccari, Maurizio Vitiello, Maurizia Moriello, Valentina Visconti, Agnese Perillo, Donato Triggiani, Arcangelo d’Anna, Cristina Barionovi, Enrica Potito e tanti altri tra cui i fedelissimi degli happening targati Paduano come Lisa Botta, Angela Nasti, Fulvia e Mario Barba, Adelaide Rescigno, Bianca Pesante, Antonella Vicedomini e naturalmente Maria Laura Matthey e Liliana Paduano.