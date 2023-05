Al Napoli Cinema Festival è festa con «Napoli nel cuore»

Grandissimo successo per il Napoli Cinema Festival: dopo la serata dedicata alla moda, la seconda ha avuto come tema principale il calcio, con gli azzurri campioni d’Italia dopo 33 anni di attesa. “Napoli nel cuore” infatti è stato lo slogan dell’evento del 25 maggio che si è svolto con il patrocinio della Regione Campania, Regione Campania Turismo e Città Metropolitana, riconosciuto dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e con la partecipazione istituzionale dell’ Associazione Dagal Creations Aps.

A presentare la serata la giornalista Delia Paciello con il direttore Artistico Angelo Di Gennaro.

Tra i premiati alcuni nomi di spicco del giornalismo sportivo e artisti legati alla squadra scudettata che hanno ricevuto la statuetta Maradona realizzata da Pa.Ma. Sport.

I Premiati:

Salvatore Calise, Giuseppe Annarumma di Dazn News, Marcello Altamura di Cronache di Napoli, Celeste Maione direttrice di Calcio Napoli 1926, Umberto Chiariello noto volto delle tv locali , Mauro Guerrera direttore di Football Napoli News, Carlo Tarallo de La Verità , Adriano Pastore che ha ritirato il premio per Napoli Magazine, Daniele Romano editore di Radio Amore, Luca Cerchione direttore de Il sogno nel cuore, Valter De Maggio della radio ufficiale, Antonio Russo direttore di Gol del Napoli, Lucio Pierri, Angelo Pompameo direttore di Tv Luna, Gino la Gatta direttore di Report vesuviano e di Delietta Gol, Stratega il Tipster professionista da oltre 218mila followers su Insta, i Fius Gamer Antonio, Yuri Menna con la sua canzone ritenuta la colonna sonora di quest’anno.

E chiaramente non potevano mancare volti noti del calcio come Giovanni Francini, campione d’Italia nel 90 insieme a Maradona, e l’arciere Emanuele Calaiò che ha guidato la cavalcata azzurra dalla C alla A segnando un pezzo importante di storia azzurra prendendo parte al progetto De Laurentiis.

Grandiosa anche la performance di Monica Sarnelli, a seguire la musicista Milena Setola, il cantante Domenico Mimi Varriale, il piccolo artista Antonio Lobuono, le attrici Serena Tamburello e Giulia Iannizzello, Antonello Cuomo sosia ufficiale di Antonello Venditti, e ancora Paolo Albano e Salvatore Adani.

Oltre le telecamere di RTN, TLC, Dagal Social web tv con il giornalista Antonio D’ Addio, Campania Felix con Pino Attanasio e la giornalista Daniela Del Prete indossando gli abiti della sua Fashion designer stilista Giusi Marfella. Presente anche Radio Sole digitale , tv Campi Flegrei e tanti altri media e giornalisti, il fotografo ufficiale Omnia Digitale coadiuvati dall’ ufficio stampa Daniela Del Prete.

A salire sul palco anche le due vincitrici Miss Napoli Scudetto: Prima Classificata Miriam Iavarone con la fascia abbinata al partner Cent’ Anni. Seconda Classificata Sara Francipane con la fascia abbinata al partner Taopatch ha ricevuto come premio il dispositivo di nanotecnologia per la salute e il benessere del proprio corpo dal dottor Massimo Buda. E ancora il dottor Marcelletti specializzato in Medicina e Chirurgia Estetica Studio Armena.

Le modelle e la conduttrice sono state curate dal Makeup Artist Luigi Mammalella e Hair stylist Genny Spada.

A sostenere la Manifestazione tantissimi partner : Taopatch, Cent’Anni, Brandi, Sorbillo, caseificio La marchesa, Servizi e Appalti, Re/Max Young, Studio Armena del dottor Marcelletti, La Torrente, Pizzeria Giuliano, Dabel, Cascina Del Colle, Napoli Cart, Vi.ga, lo zucchero D’Avino, Meking Attrezzature Arredamento, Baba Re Terre Pompeiane, Dcm Rent Noleggio, Consorzio di Tutela Provolone del Monaco D.O.P, Molino Scoppettuolo, Vi.ga burrificio, Mama Ines, Galliero Pasticceria, Regno Casa Immobiliare, Cisk, Beer Import, Dab. Le Carni Doc di Quarto, A’ Figlia di’’ o’ Pescatore di Grumo Nevano, Campo di Luna di Luigi Del Prete.